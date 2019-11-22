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«Золотая ракетка» и «Мяч над сеткой». Чем удивляет детско-юношеский спорт в Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Популяризация спорта в регионах и просмотр кандидатов в сборные различных возрастов. Сразу два детско-юношеских турнира проходят в эти дни в стране, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Если волейбольный «Мяч над сеткой» мероприятие уже привычное, то появившаяся в 2019 году «Золотая ракетка» – явление новое. Подробнее о ходе соревнований в видеоматериале Екатерина Лихошапко.
Эти ребята совсем недавно были новичками в большом теннисе, слабо распознавали сет и гейм, а сегодня уже борются за право быть лучшими на республиканском командном турнире по теннису «Золотая ракетка». В финальную часть вышли четыре лучшие дружины из Минска, Ракова, Витебска и Гродно. В пятницу появились первые победители.
Стас Бульбенков, участник финального этапа Республиканского турнира по теннису «Золотая ракетка»:
Двенадцатилетние теннисисты и моложе пока не имеют рейтинговых очков. Турнир «Золотая ракетка» на призы Президентского спортивного клуба позволит выявить самых маленьких талантов. Победители определятся 24 ноября.
Александр Василевский, главный судья соревнований:
Лучших в эти дни выявляют не только в теннисе, но и в волейболе. Минск, Бобруйск и Гродно принимают завершающие игры первого этапа республиканского первенства детско-юношеской лиги «Мяч над сеткой». 22 ноября на базе волейбольного клуба «Минск» были сыграны матчи среди мальчишек 2006 года рождения, а вот в Бобруйске и Гродно соревновались юноши 2005 года рождения.
Оксана Шевченко, директор СДЮШОР ВК «Минск»:
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Новости Беларуси. Популяризация спорта в регионах и просмотр кандидатов в сборные различных возрастов. Сразу два детско-юношеских турнира проходят в эти дни в...
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