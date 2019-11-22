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Красный крест и СМИ: в Минске наградили победителей конкурса журналистов

23.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске наградили победителей конкурса журналистов «Красный крест в Беларуси и мире».

Памятные дипломы и призы лауреатам вручил министр информации Александр Карлюкевич. Он отметил, что на конкурс было подано более 50 заявок. Сотрудничество Красного креста и Министерства информации с каждым годом развивается. После поздравления победителей и призеров представители двух организаций подвели итоги уходящего года и обсудили планы на год будущий.

«Без информирования о деятельности Красного креста, без тесного взаимодействия с Министерством информации и, конечно же, с другими государственными органами наша деятельность невозможна. Мы все выполняем одну задачу – чтобы качество жизни людей улучшалось», – отметила генеральный секретарь Белорусского общества Красного креста Ольга Мычко.



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Теги: Минск
 
 
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На конкурс «Красный крест в Беларуси и мире» было подано более 50 заявок.
 
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