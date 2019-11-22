Красный крест и СМИ: в Минске наградили победителей конкурса журналистов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске наградили победителей конкурса журналистов «Красный крест в Беларуси и мире».

Памятные дипломы и призы лауреатам вручил министр информации Александр Карлюкевич. Он отметил, что на конкурс было подано более 50 заявок. Сотрудничество Красного креста и Министерства информации с каждым годом развивается. После поздравления победителей и призеров представители двух организаций подвели итоги уходящего года и обсудили планы на год будущий.