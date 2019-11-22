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Красный крест и СМИ: в Минске наградили победителей конкурса журналистов
23.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске наградили победителей конкурса журналистов «Красный крест в Беларуси и мире».
Памятные дипломы и призы лауреатам вручил министр информации Александр Карлюкевич. Он отметил, что на конкурс было подано более 50 заявок. Сотрудничество Красного креста и Министерства информации с каждым годом развивается. После поздравления победителей и призеров представители двух организаций подвели итоги уходящего года и обсудили планы на год будущий.
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На конкурс «Красный крест в Беларуси и мире» было подано более 50 заявок.
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