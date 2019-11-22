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Родственников Башара Асада обвинили в отмывании денег в Испании

23.11.2019 07:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дядю президента Сирии и еще 13 человек обвинили в создании "преступной группы", отмывшей более 600 миллионов евро начиная с 1980-х годов.




В Испании в отмывании денежных средств на сумму "более 600 миллионов евро" обвиняются родственники президента Сирии Башара Асада. Решением судьи Национального суда Испании в пятницу, 22 ноября, возбуждено уголовное дело против бывшего вице-президента Сирии Рифата Асада − дяди Башара.
 
Под обвинение подпадают еще 13 человек, среди них восемь детей 82-летнего Рифата Асада и две его жены.
 
Предполагается, что начиная с 1980-х годов они действовали как организованная "преступная группа" на территории Испании, прежде всего в провинции Малага. В их владении оказались 507 объектов недвижимости стоимостью в 695 миллионов евро, утверждается в заявлении испанских судебных органов.
 
Кроме того, группировка действовала и в других странах, используя подставные фирмы, в том числе в Великобритании, где Рифату Асаду принадлежит объект недвижимости, второй по величине после Букингемского дворца.
 
Ему или возглавляемой им семейной организации принадлежит также самолет Boeing 727, несколько бронированных автомобилей класса люкс, а также три корабля.
 
По версии судебных органов, еще в 1980-х годах Асад сумел вывести из госказны Сирии в Испанию сумму, соответствующую приблизительно 272 миллиона евро.
 
Сам Асад объясняет происхождение денежных средств, на которые осуществлялись все дорогие приобретения, пожертвованиями и дарами из Саудовской Аравии.
 
Теперь в течение десяти дней прокуратура Испании должна открыть процесс по этому делу.

 
Рифат Асад был вынужден покинуть Сирию после неудачной попытки военного переворота в 1983 году, когда он пытался отобрать власть у своего старшего брата Хафеза Асада − отца Башара Асада.
 
Против Рифата Асада уже ведутся похожие дела во Франции и Швейцарии.
 
 
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Дядю президента Сирии и еще 13 человек обвинили в создании "преступной группы", отмывшей более 600 миллионов евро начиная с 1980-х годов.
 
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