Детектив вокруг путинского газопровода с участием спецслужбы









"В распоряжении Bild имеется документ одной из западноевропейских спецслужб. В нем выдвигаются серьезные обвинения в адрес правительства ФРГ в связи с "Северным потоком-2". Согласно документу, дочерней компании российского государственного концерна "Газпром" удалось "убедить немецкое правительство вести в Вашингтоне лоббистскую работу, направленную против американских санкций в отношении газопровода "Северный поток-2", - передает журналист Юлиан Рёпке.





"Согласно документу, компания "Nord Stream 2 AG" "установила крайне хороший контакт с ведомством канцлера" и "относительно "Северного потока-2" смогла заручиться поддержкой правительства ФРГ против США".





"Чтобы гарантировать неприменение санкций, Ангела Меркель якобы лично "отправила в Вашингтон руководителя переговоров, чтобы убедить Конгресс отсрочить возможные санкции", - говорится в статье.





"Причина состоит в том, что в случае введения санкций в отношении участвующих в строительстве газопровода концернов до 31 декабря 2019 года "проект затянулся бы на пять лет". (...) "Без американских санкций трубопровод будет полностью готов к эксплуатации следующей осенью", - заключила спецслужба".





"В ответе на запрос Bild спецслужба настаивала на том, что в данных сведениях речь идет не об "интерпретациях", а о "достоверной информации из первых рук", - отмечает издание.









"В апреле Bild сообщал, что посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер писала в марте этого года письма нескольким членам Конгресса США, в том числе влиятельным сенаторам Республиканской партии. В письмах Хабер выступала за то, чтобы США не ужесточали свою санкционную политику в отношении России".





"В письме, имеющемся в распоряжении Bild, дословно говорится: "Мы обеспокоены тем, что в настоящее время Конгресс рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций в сфере энергетики".





"Как удалось узнать Bild, с тех пор Хабер провела многочисленные переговоры по данной теме, в том числе 24 июля с Элиотом Энгелем, членом Демократической партии США и Комитета торговли и энергетики. Ему Хабер также заявила, что санкции США в отношении российского газового проекта "угрожают трансатлантическому единству".



