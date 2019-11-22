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Детектив вокруг путинского газопровода с участием спецслужбы

23.11.2019 07:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Ситуация вокруг "Северного потока-2" накаляется. Теперь усилия Германии по поддержке российского газопровода активизировали даже одну из европейских спецслужб", - сообщает немецкий таблоид Bild.



"В распоряжении Bild имеется документ одной из западноевропейских спецслужб. В нем выдвигаются серьезные обвинения в адрес правительства ФРГ в связи с "Северным потоком-2". Согласно документу, дочерней компании российского государственного концерна "Газпром" удалось "убедить немецкое правительство вести в Вашингтоне лоббистскую работу, направленную против американских санкций в отношении газопровода "Северный поток-2", - передает журналист Юлиан Рёпке.

"Согласно документу, компания "Nord Stream 2 AG" "установила крайне хороший контакт с ведомством канцлера" и "относительно "Северного потока-2" смогла заручиться поддержкой правительства ФРГ против США".

"Чтобы гарантировать неприменение санкций, Ангела Меркель якобы лично "отправила в Вашингтон руководителя переговоров, чтобы убедить Конгресс отсрочить возможные санкции", - говорится в статье.

"Причина состоит в том, что в случае введения санкций в отношении участвующих в строительстве газопровода концернов до 31 декабря 2019 года "проект затянулся бы на пять лет". (...) "Без американских санкций трубопровод будет полностью готов к эксплуатации следующей осенью", - заключила спецслужба".

"В ответе на запрос Bild спецслужба настаивала на том, что в данных сведениях речь идет не об "интерпретациях", а о "достоверной информации из первых рук", - отмечает издание.


"В апреле Bild сообщал, что посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер писала в марте этого года письма нескольким членам Конгресса США, в том числе влиятельным сенаторам Республиканской партии. В письмах Хабер выступала за то, чтобы США не ужесточали свою санкционную политику в отношении России".

"В письме, имеющемся в распоряжении Bild, дословно говорится: "Мы обеспокоены тем, что в настоящее время Конгресс рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций в сфере энергетики".

"Как удалось узнать Bild, с тех пор Хабер провела многочисленные переговоры по данной теме, в том числе 24 июля с Элиотом Энгелем, членом Демократической партии США и Комитета торговли и энергетики. Ему Хабер также заявила, что санкции США в отношении российского газового проекта "угрожают трансатлантическому единству".


"Как стало известно Bild, министр экономики Германии Петер Альтмайер по сей день регулярно отправляет в США высокопоставленных чиновников, чтобы любой ценой предотвратить введение американских санкций в отношении "Северного потока-2".

Как министерство, так и ведомство канцлера в ответ на запрос издания относительно обвинений со стороны одной из европейских спецслужб сообщили, что взаимодействие с представителями правительств и стран по различным вопросам входит в круг задач сотрудников ведомств.

"Таким образом, в глазах федерального правительства действия и аргументация относительно "Северного потока-2" являются абсолютно нормальными. Однако в других европейских странах и в Еврокомиссии на это смотрят иначе. Один из европейских чиновников заявил в разговоре с Bild, что в данном случае Германия использует "аргументацию Кремля". (...) Правительство ФРГ, по словам чиновника, перенимает его позицию, пусть и в смягченной форме, и транслирует ее партнерам по обе стороны Атлантического океана. "Если это нормально, то мне можно бросить свою работу", - добавил он".
 
 
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