Хоккеиста Юрия Елисеенко подозревают в избиении беременной жены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела













13 ноября 35-летняя Мария (имя изменено) обратилась за медицинской помощью в местную больницу. Когда девушка приехала в больницу с подозрением на сотрясение мозга, медики опешили: у нее были кровоподтеки на руках и животе. Такие травмы могли быть очень опасны для здоровья ребенка.





"У пациентки были диагностированы ушибы головы, множественные кровоподткки левой кисти, брюшной стенки, левой стороны тела. Женщина пояснила, что травмы ей нанес муж, ей было предложено остаться под наблюдением в стационаре для ее же безопасности. Но после осмотра специалистами, девушка подписала отказ от госпитализации", — рассказал источник.





На данный момент угрозы выкидыша у Марии нет, здоровью ребенка ничего не угрожает, а в отношении ее супруга решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас материал находится в прокуратуре. У Юрия взяли объяснения по данному факту.





Юрий Елисееко — воспитанник "Химика"-СКА. В чемпионате Беларуси выступал за "Гомель", "Химик", "Шинник", "Шахтер" и "Металлург".



