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Хоккеиста Юрия Елисеенко подозревают в избиении беременной жены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

23.11.2019 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

31-летний белорусский хоккеист Юрий Елисеенко подозревается в избиении своей беременной жены. Инцидент произошел в одном из поселков Одинцовского района 12 ноября, передает kp.by.




13 ноября 35-летняя Мария (имя изменено) обратилась за медицинской помощью в местную больницу. Когда девушка приехала в больницу с подозрением на сотрясение мозга, медики опешили: у нее были кровоподтеки на руках и животе. Такие травмы могли быть очень опасны для здоровья ребенка.

"У пациентки были диагностированы ушибы головы, множественные кровоподткки левой кисти, брюшной стенки, левой стороны тела. Женщина пояснила, что травмы ей нанес муж, ей было предложено остаться под наблюдением в стационаре для ее же безопасности. Но после осмотра специалистами, девушка подписала отказ от госпитализации", — рассказал источник.

На данный момент угрозы выкидыша у Марии нет, здоровью ребенка ничего не угрожает, а в отношении ее супруга решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас материал находится в прокуратуре. У Юрия взяли объяснения по данному факту.

Юрий Елисееко — воспитанник "Химика"-СКА. В чемпионате Беларуси выступал за "Гомель", "Химик", "Шинник", "Шахтер" и "Металлург".
 
Теги: Гомель
 
 
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31-летний белорусский хоккеист Юрий Елисеенко подозревается в избиении своей беременной жены. Инцидент произошел в одном из поселков Одинцовского района 12 ноября,...
 
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