Цифра дня: 50,4

БЕЛТА , будут представители Компартии РБ, Республиканской партии труда и справедливости – одиннадцать и шесть человек соответственно. От Белорусской патриотической партии избрано два депутата, а от аграрной партии и ЛДПБ – по одному. В новый состав парламента, согласно данным, утвержденным на заседании ЦИК, избраны 110 депутатов, 19,1 процента из их числа, или 21 человек, являются членами политических партий. В обновленном парламенте, сообщает, будут представители Компартии РБ, Республиканской партии труда и справедливости – одиннадцать и шесть человек соответственно. От Белорусской патриотической партии избрано два депутата, а от аграрной партии и ЛДПБ – по одному.





Значительно увеличилось в нижней палате и число избранных женщин – 44. Это составляет сорок процентов от общего числа депутатов. В 2016 году представительниц прекрасного пола, уточняет ЦИК, было избрано 38, или 34,5 процента.





Кстати, все депутаты имеют высшее образование. Правда, молодых людей в возрасте до 30 лет в обновленном составе парламента двое, а депутатов пока действующего шестого созыва – 30 человек.



