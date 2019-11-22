ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цифра дня: 50,4

23.11.2019 06:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Средний возраст депутатов нижней палаты белорусского парламента, избранных 17 ноября, составляет 50,4 года. Эти данные приводит Центральная избирательная комиссия, информируя 22 ноября об итогах выборов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва.

В новый состав парламента, согласно данным, утвержденным на заседании ЦИК, избраны 110 депутатов, 19,1 процента из их числа, или 21 человек, являются членами политических партий. В обновленном парламенте, сообщает БЕЛТА, будут представители Компартии РБ, Республиканской партии труда и справедливости – одиннадцать и шесть человек соответственно. От Белорусской патриотической партии избрано два депутата, а от аграрной партии и ЛДПБ – по одному.

Значительно увеличилось в нижней палате и число избранных женщин – 44. Это составляет сорок процентов от общего числа депутатов. В 2016 году представительниц прекрасного пола, уточняет ЦИК, было избрано 38, или 34,5 процента.

Кстати, все депутаты имеют высшее образование. Правда, молодых людей в возрасте до 30 лет в обновленном составе парламента двое, а депутатов пока действующего шестого созыва – 30 человек.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средний возраст депутатов нижней палаты белорусского парламента, избранных 17 ноября, составляет 50,4 года. Эти данные приводит Центральная избирательная комиссия,...
 
Новости дня
Новости разные
 
И слеп, и нем: странный фоторепортаж БЕЛТА из Вильнюса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика