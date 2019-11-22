«Мы были подругами и любовницами». Робин Кроуфорд рассказала об отношениях с Уитни Хьюстон

Источник материала: Tut.by

Робин Кроуфорд была с детства лучшей подругой певицы Уитни Хьюстон, позднее став ее ассистенткой и импресарио. Некоторое время они состояли в романтических отношениях.

Многие годы их отношения были предметом слухов и домыслов. Два фильма о жизни певицы — «Уитни: Могу я быть собой?» и одобренного родственниками Хьюстон «Уитни» — изрядно поворошили историю их отношений, намекнув, что Кроуфорд была единственной настоящей любовью Уитни.

Робин Кроуфорд неизменно отказывалась говорить о своих отношениях с певицей, и в этих фильмах использовались архивные съемки. Однако после массы предположений по поводу характера их отношений Кроуфорд решила поделиться своей версией.

«Почему именно сейчас?» — задает она себе вопрос во вступлении к своим воспоминаниям, недавно вышедшим в свет и озаглавленным «Песня для тебя».

«Поверьте, я приложила все усилия, чтобы оставаться в тени, но теперь я полагаю, что это мой долг — защитить честь моей подруги и разъяснить многие неточности по поводу меня и того, кем была Уитни», — пишет она.

В книге Кроуфорд впервые подтвердила свою романтическую связь с Хьюстон, которая началась, когда обе они еще были подростками, и продолжалась два года.

«Дело было не только в физической близости, — подчеркивает она в книге. — Мы могли доверять друг другу свои секреты, чувства и все самое сокровенное. Мы были подругами, любовницами. Мы были всем друг для друга. Мы не влюбились. Мы просто были. Были друг у друга. Мы были единым целым».

Хьюстон разорвала их связь, как только подписала контракт на запись альбома, и тогда же вручила Кроуфорд Библию, сказав, что боится огласки их отношений.

При этом Кроуфорд осталась другом и опорой певицы. В книге она откровенно описывает то, как они вместе принимали наркотики и как она беспомощно наблюдала за тем, как ее лучшая подруга скатывается в бездну зависимости.

«Невзирая на все те правила, которые мы вместе разработали, чтобы ответственно относиться к увлечению наркотиками, она их постоянно нарушала», — говорит Кроуфорд.

К тому моменту, когда в 2000 году Робин Кроуфорд ушла из команды Уитни, певица уже дошла до того, что отменяла выступления и пропускала студийные сессии. Робин подозревала, что Уитни также подвергалась насилию со стороны своего мужа Бобби Брауна.

История самой Робин Кроуфорд ненамного более радостная: ее воспитала мать-одиночка, которая ушла от мужа из-за домашнего насилия. Двое ее близких родственников умерли от СПИДа у нее на руках.

Тем не менее ее мемуары не беспросветны. После того, как она выпала из орбиты Уитни, Робин медленно выстроила заново свою жизнь и сейчас живет в счастливом браке и воспитывает двух приемных детей.

Она была журналистом, брала интервью у таких известных актрис, как Джессика Бил и Кристен Белл, а сейчас работает инструктором по фитнесу.

Цель ее мемуаров — затушевать в общественной памяти трагическую смерть Уитни, утонувшей в 2012 году в собственной ванне накануне церемонии награждения «Грэмми», и напомнить миру, что она была великодушной, бескорыстной, смешной и феноменально талантливой.

«Я хочу возвысить ее. Я хочу поместить ее на пьедестал, чтобы она могла блистать своим творческим наследием», — так пояснила Кроуфорд в интервью Би-би-си причину появления своих мемуаров.