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Итог президентского совещания по АПК Витебской области: никаких надстроек и возможность приватизации

23.11.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Итог президентского совещания по АПК Витебской области: никаких надстроек и возможность приватизации

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по развитию АПК Витебской области, где в настоящее время имеется ряд существенных проблем. Предлагалось создать в области суперкрупный холдинг, однако глава государства потребовал «идти от земли» и грамотно развивать уже имеющиеся интеграционные структуры.

«Время экспериментов закончено»

В самом начале совещания Александр Лукашенко высказал надежду, что оно станет историческим для региона с точки зрения последствий.

«Может быть, не сразу сегодня, пусть это будет большим началом, но мы должны принять решение о дальнейшем не просто развитии Витебщины, но о ее благополучном существовании. Допустить ошибки нельзя. Время экспериментов закончено», — подчеркнул белорусский лидер.

«Я ознакомился с проектом указа, который вы якобы коллективно выработали и хотите, чтобы я его поддержал. Основные положения предусматривают (с точки зрения специалистов) радикальную перестройку всей системы управления агрокомплексом области, а предлагаемый суперкрупный холдинг займет две трети ее территории», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что уже сейчас в области работают несколько интеграционных структур в АПК в виде холдингов, однако большая их часть не показывает ожидаемых результатов. «Если вы получили отрицательный опыт четырех холдингов из пяти, вы хотите создать еще гигантский суперхолдинг? Как понимать вас тогда? — обозначил проблему Александр Лукашенко. — Мне же подписывать указ и нести за него ответственность. Это огромные расходы».

Подробнее о предложениях по созданию холдинга, проблемах в АПК Витебской области и принципиальных вопросах, которые глава государства поставил перед участниками совещания, можно прочитать здесь.

Александр Лукашенко детально интересовался результатами работы уже имеющихся в области холдингов в аграрной сфере, однако во многом разговор касался именно решения долговой проблемы. Глава государства в первую очередь связывает это с безалаберным подходом.

 

«Никаких надстроек. Дурницы, мужики, больше не будет»

«Слушайте мое решение: холдинги, которые вы создали, будут существовать. Я не против, что будете расширять их территориально за счет хозяйств. Хозяйства эти сохраняют свою экономическую состоятельность. Больше получил — твое, меньше — ничего не будет. Организационно, дисциплинарно, хоть в тюрьму их сажай — тех, кто плохо работают. По долгам решим вопрос. Выше их (существующих интеграционных структур-холдингов. — Прим. БЕЛТА) никаких надстроек не будет. На этом этапе ничего не будет», — подчеркнул Президент.

«Никаких надстроек. Что касается долгов и прочего, если даже мы их отсрочим, но каждый год кровью и потом вы будете зарабатывать деньги и докладывать о каком-то приросте. Это касается и Могилевской, и Гомельской областей, и других. Дурницы, мужики, больше не будет», — сказал глава государства.

Кроме того, Александр Лукашенко предложил рассмотреть возможность приватизации и продажи инвесторам тех хозяйств, которые не могут самостоятельно эффективно работать. «Нужно ввести приватизацию этих хозяйств. Не хотят работать в такой форме, надо открыть приватизацию. Список составьте и на сайте вывесите. Может, придет какой-то инвестор и даст какую-то копейку», — сказал белорусский лидер.

«Если есть у вас желание, значит, будет толк. Поэтому начинайте работать»

«Но за все ответственны прежде всего руководители хозяйств и председатели райисполкомов. До нового года, Владимир Андреевич (вице-премьер Владимир Дворник. — Прим. БЕЛТА), с губернатором садитесь, и Анфимов, помощник (по Витебской области. — Прим. БЕЛТА), решите все кадровые вопросы по этим интеграционным структурам. Думаю, что нам надо будет встретиться в Минске и принять окончательное решение. Но до принятия решения вы мне дайте всю информацию. Где нужно, перепроверьте и проконтролируйте», — поручил Президент.

Глава государства отметил, что на личном опыте в свое время убедился в возможности успешно развивать даже убыточные хозяйства: «Я знаю, как в таких хозяйствах работать. Если есть у вас желание, значит, будет толк. А если вы будете сопли распускать и заниматься непонятно чем, и с обеда вас уже на работе не найти… Тогда ничего не будет. Поэтому начинайте работать».

«Не пугайте людей какими-то интеграционными структурами»

«До нового года должна быть четкая управленческая структура, как я сказал. Поделите эти хозяйства и создайте сырьевые зоны, и не пугайте людей какими-то интеграционными структурами. Это сырьевые зоны», — заметил глава государства.

В качестве примера эффективной работы он привел компанию Александра Мошенского. «Как он, никто не продвинут. Но он не приходит ко мне и не говорит: надо что-то там создать. Я, говорит, напрямую с молокозавода управляю этими хозяйствами, — отметил Александр Лукашенко. — Нет, тут (о предложениях в Витебской области. — Прим. БЕЛТА) надо что-то нагромоздить. А он (Александр Мошенский. — Прим. БЕЛТА) за каждого человека дрожит, чтобы лишнее не заплатить. Но тем, которых он оставил, платит. Без зарплаты ничего не будет».

«Поэтому начинаем снизу — с земли. Колхозы, совхозы должны быть пока, — подчеркнул белорусский лидер. — Учтите социальную базу — клубы, магазины, школы… Из Витебска будете управлять? Поэтому сохраните колхозы эти и совхозы территориально и организационно, как они есть, с расчетными счетами. Интеграционная структура во главе — это сырьевые зоны по молоку и мясу. Они должны работать на вас. От сырьевых зон мы не откажемся», — добавил Президент.

«Люди у нас золотые. Так давайте мы повернемся к ним!»

Александр Лукашенко также подчеркнул, что исполкомы должны быть наделены своими полномочиями и функциями по закону: «Они контролируют кадровую политику, смотрят организацию, социальная сфера большая, идеология, выборы и прочее. У них море вопросов. И они не будут возражать, если кто-то со стороны (ваша интеграционная структура) поможет их хозяйствам работать. Но они хозяева там. Если кто-то, в том числе губернатор, будет урезать их полномочия, значит, получите по рукам».

«Если мы разбалансируем управление страной, никакие структуры никому будут не нужны», — акцентировал внимание белорусский лидер.

Он упомянул и о прошедших выборах, тот факт, что в Витебской области граждане поддержали кандидатов, за которых просила власть. «Люди у нас золотые. В Витебской области больше всего пришли и проголосовали за тех, кого мы просили. Что еще надо от этих людей? Так давайте мы повернемся к ним!» — заявил белорусский лидер.

«Дальше расхлябанности такой быть не должно — потеряем страну!»

Александр Лукашенко еще раз акцентировал внимание на важности поддержания дисциплины и порядка: «Дальше расхлябанности такой быть не должно — потеряем страну!»

Говоря об АПК Витебской области, он отметил, что и без него сейчас можно накормить страну и обеспечить экспорт, и острой проблемы нет. «Но не хотелось бы потерять Витебскую область, потому что она для меня не чужая. Дорабатывайте, занимайтесь этим. Максимум в январе мы должны этот вопрос рассмотреть у меня», — сказал глава государства.

Президент призвал начинать с зарплаты работников, чтобы люди могли более-менее нормально жить и кормить свои семьи: «Повернетесь зарплатой к людям и специалистам — будет результат».

«По-старому жить нельзя больше», — резюмировал белорусский лидер.

По материалам БелТА

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по развитию АПК Витебской области, где в настоящее время имеется ряд существенных проблем. Предлагалось...
 
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