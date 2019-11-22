«Я всю жизнь была одна, пока не появился он». Как страх потерять мужчину приводит к тому, что он уходит

Источник материала: Tut.by

Когда кажется, что отношения рушатся, как понять: это вина партнера или вашей эмоциональной зависимости от него? Вполне возможно, проблема не в мужчине, а в том, что вы ждете от него такой же безусловной любви и опеки, как от родителей. Как распознать и поменять это в себе, рассказывает психолог, отвечая на письмо читательницы.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Мне еще только 21 год, а я совершено в отчаянии и запуталась сама в себе и в том, какой жизни я хочу.

В 18 лет познакомилась с мальчиком, он на два года меня старше. Мы были друг у друга первые. И первые отношения, и первый половой акт. Первые три года наших отношений были самые волшебные. Но сейчас не об этом.

Немного отступлю и вкратце расскажу о своей семье. Дело в том, что у меня не было ни мамы, ни отца. Папа погиб, когда я еще была маленькой. Моя мама была карьеристкой, ни любви, ни заботы я от нее не получала.

Мой молодой человек дал понять, что это есть такое. Я была безумно счастлива. Я всегда чувствовала, что я ему важна. Несмотря на занятость, он всегда находил на меня время. И каждое утро приезжал, отвозил в институт, а вечером забирал. Почти каждый день был рядом и морально, и физически.





Когда я была в плохом настроении, он мне помогал. Делал все, чтобы я улыбнулась. Всегда мне говорил, что нет моих пробоем, а есть наши — и мы будем их решать вместе. Я с ним подтянула свою учебу на "отлично", он научил меня быть женственной, ухаживать за собой. Рядом с ним я стала лучше и была счастлива, что так рано встретила своего человека.

На последнем курсе, когда он готовился к госэкзаменам, я заметила, что его куда как меньше интересую я и моя жизнь. Связала это с большой загруженностью, старалась поддерживать и ко всему относиться с пониманием. Но любви ко мне у него становилось все меньше. Он стал реже звонить, порой отключал телефон, чтобы я не трезвонила ему. Я от такого отношения начала психовать. Мы стали впервые переходить на ругань. Я начала чувствовать неуважение к себе, и это меня сильно напрягало. Последние полгода стали просто мучением. Он говорил мне: как получу диплом — все станет, как раньше. Но отношения только ухудшались. Он начал хамить мне, иногда переходить на мат. Я не знала, каким он может быть злым. Очень много ревела и не знала, что мне делать.

Предсказуемо, когда он получил диплом, ничего не изменилось: по ходу, он привык за это время так ужасно ко мне относиться. Теперь он работает, жалуется на усталость и продолжает меня игнорировать.

Я чувствую себя полностью истощенной. Мне ничего теперь не интересно: ни учеба, ни работа, я ощущаю пустоту. Борюсь за нас, а ему это не нужно. Я говорю: «Давай тогда расстанемся, не мучай меня, я тебе раньше была нужна, сейчас нет». Он говорит, что нужна, и расставаться не хочет, при этом его ко мне отношение в лучшую сторону не меняется. Он не держит и не отпускает.

И это все продолжается года полтора.





Я не могу представить своей жизни без него, а он меня ни во что не ставит, не уважает, не ценит. Не боится меня обидеть. За это время моя самооценка сильно отпустилась. Я стала искать проблему в себе, стала какой-то запуганной серой мышью. В любую минуту дня могу зареветь.

Я так боюсь остаться одна. Я всю жизнь была одна, пока не появился он. Может, поэтому я от него так сильно завишу. Других парней я просто не признаю и переключиться на кого-то другого для меня просто невозможно. Помогите мне, пожалуйста, разобраться с этой проблемой.

Комментарий психолога:

Анна Ефремова, психолог «Центра успешных отношений»



— В конце своего письма вы написали очень важные слова о том, что причина вашей эмоциональной зависимости — переживания детского одиночества. Ваше описание отношения к вам со стороны молодого человека похоже на описание ожиданий и обид маленького беспомощного ребенка по отношению к своему родителю.

Недостаток любви и защищенности в вашем детском опыте воспринимался как предательство, недостаток эмоциональной отзывчивости и доступности матери долгие годы вызывало подавление чувств, особенно страха, стыда, тревоги.

Каждый ребенок рождается с потребностью в положительных телесных и эмоциональных контактах и способностью привязываться к себе подобному. Когда человек взрослеет, зависимость от родителей переходит в независимость от них. Человек начинает отделяться от родителей и проявлять бОльшую индивидуальность и самостоятельность.

Потребность в отношениях с партнерами становится больше, чем с родителями. При этом теплые чувства перемещаются на партнера, появляются и новые потребности, и совсем другой опыт отношений.

Это развитие идет ровно, если отношения между родителем и ребенком здоровые, если ребенок получает удовлетворение своих потребностей в любви, ведь мать — это база надежности, с которой ребенок начинает исследование себя и мира, получая успокоение и обретая безопасность, веря в свои силы, осознавая свои настоящие потребности.

Однако не всем так везет.

Ребенок, которого отвергали, вырастает в тревожного взрослого. Он верит, что все хорошее можно получить только от другого, но не создать самому, автономия воспринимается им как покинутость.

Он так и остается в роли зависимого ребенка, который боится нового опыта, не умеет различать свои чувства, потребности. Ему комфортно только в отношениях и невозможно, очень страшно быть одному.

Травматичный детский опыт ведет к тому, что любые взрослые отношения становятся трудными, потому что изначально такой выросший физически человек внутри продолжает оставаться ребенком в поиске партнера — родителя, обладающего именно теми качествами, которые так нужны и которых он был лишен.

И даже если находит такого партнера, который будет «кормить» опекой, то отношения строятся в основном на ненасытном потреблении заботы и внимания.

Партнер идеализируется в качестве того, кто наконец-то удовлетворит все детские потребности, но их так много, что партнер, который не в состоянии долго нести на себе роль родителя, устает и отстраняется.

В таких отношениях партнер, вовремя не откликнувшийся на зов или занятый своими делами, воспринимается как отвергающий, кажется, что не хочет общаться, разлюбил. Поэтому из чувства тревожности зависимый партнер начинает добиваться внимания к себе.

Чувство уязвимости и страх вызывает желание привязаться намертво к другому, чтобы почувствовать безопасность, чтобы невыносимая тревога стала терпимой. При этом нет осознания, что другой человек, чувствуя невозможность удовлетворить ненасытную потребность во внимании, может давать его уже из чувства долга, чувствуя себя связанным по рукам и ногам.

И, конечно, он будет копить раздражение, которое перерастает в конфликт.

И тогда для «взрослого ребенка» это становится драмой. Происходит откат к детской стадии переживаний, захлестывают волны обиды, злости, страха и беспомощности. Даже незначительное отстранение, которое нормально в любых отношениях, вызывает панику, воспринимается как трагедия и предательство, ведь все существование и жизнедеятельность зависят от единственной опоры в жизни — партнера.

Ощущение брошенности провоцирует накопление трудных чувств. Не в силах выместить эти чувства на партнера их направляют на себя, например, в виде заниженной самооценки.

Эта эмоциональная зависимость от другого может восприниматься как любовь, но чтобы любить другого, необходимо увидеть и уважать его отличие, а в зависимости это исчезает.

Как начать жить по-другому?

Для начала попробуйте просто записать все ситуации, в которых вы чувствовали себя отверженной. Опишите самые страшные фантазии по поводу того, чем это может закончиться. Попробуйте разделить фантазии и реальность: с одной стороны — «я так думаю», с другой — «вряд ли это случится».

Так вы сможете контролировать ситуацию и поймете, что большинство ваших страшных фантазий — из далекого детства, когда в отношениях с мамой вы чувствовали себя брошенной. Тогда это действительно было очень трагично, а сейчас нет, но механизм реагирования тот же. И этот страх не имеет отношения к тому партнеру, от которого вы ждете отвержения сейчас.

Возможно, дальше придет понимание, что здоровые близкие отношения — это не только похожесть партнеров, но и признание разности. Это не всегда вместе проводить время — это право на личное пространство. Это не всегда получение того, о чем просишь, но это не значит, что тебя не любят. Это принятие неидеальности друг друга.

Ваша проблема не столько в отношениях с молодым человеком, сколько все еще в отношениях вашей детской части с родительской фигурой — с мамой.

Инициация во взрослость похожа на переход от зависимости к самостоятельности и ответственности. Это поднимает уровень жизни. Путь не простой, не быстрый, но интересный и реальный.

Пусть помощью вам станет внимание специалиста, который поможет обнаружить свои чувства, особенно невыраженную агрессию, понять их причину, принять их как сигнал об опасности. И выражать это адекватно. Осознать то, что есть страх отвержения, а навыка прямо говорить о своих переживаниях и конкретных потребностях нет.

Вы уже начали менять свою жизнь, задумавшись о причинах и решившись попросить о помощи в письме. Раз возник вопрос — найдется и решение.