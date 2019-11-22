Работы «мастера на все руки». Ремонты, которые не оправдали наших ожиданий, на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Согласитесь, что очень неприятно, если ваши ожидания от ремонта не оправдались. И не важно, был ли это капремонт от ЖЭСа в подъезде или за свои кровные в квартире. Халтура везде одинаково режет глаз. В этот раз у нас на « Доске позора » очень разноплановая подборка: дорожки «сломай ножки», впукло-выпуклые люки, «шедевры» электриков и ляпы сантехников. В любом случае люди ожидали другой результат.

Помните нелепое ограждение рядом со зданием факультета журналистики БГУ? Его убрали сразу после выхода «Доски позора».







Лида, улица Машерова. Несколько месяцев назад здесь положили новый асфальт. Водители рады, пешеходы не очень: тротуар с обеих сторон дороги оставили как есть. Пройти по нему, например, с коляской — тот еще квест. Поэтому люди обходят по газону эту дорожку «сломай ножку».



Фото предоставлено читателем

Молодечно, улица Виленская, 23а. Нам пишут, что качели в таком состоянии уже месяца четыре — никому до них нет дела.



Фото предоставлено читателем

Здесь мы видим выход из безвыходной ситуации. Мастер быстро скумекал, что пропилить плитку дешевле, чем покупать смеситель другой системы.



Фото со страницы Facebook

А здесь «Акела промахнулся». Интересно, что он будет делать: пропиливать новую дырку ближе к умывальнику или купит другой подходящий смеситель?



Фото со страницы Facebook

Подъезд к садикам № 92 и № 105 в Витебске. Засыпали дорогу крошеным асфальтом — хотели как лучше, а получилось как всегда. Образовались ямы. В сухую погоду это просто ямы, а когда дождь — лужи. Движение на этой улице одностороннее, но утром и вечером куча автомобилистов просто ленятся объехать вокруг и едут под «кирпич». В общем, чтобы дойти до садика, нужно преодолеть целую полосу препятствий.

















Могилев, бульвар Юбилейный, 36. Пандус к аптеке № 15 от богов стройки. Автор фото спрашивает: «Как можно было разрешить установить такой пандус? Все сделано так, чтобы с коляской в аптеку ты не попал. Ладно мама с ребеночком. А инвалид-колясочник?»









Борисов, улица Днепровская. От тротуара советских времен уже почти ничего не осталось.









Могилев, улица Симонова, 73, первый подъезд, первый этаж. Жильцы говорят, что «каждый год обслуживающий персонал в лице сантехников ЖЭУ-11 ломает стену для доступа к ливневой канализации с крыши. Потом это ужаснейшим способом замазывают и закрашивают. А на следующий год опять ломают. В данный момент с лета дырища в стене еще ждет своего времени. К весне замажут, а летом опять разобьют стену». Интересно, что они там ищут каждый год?



Фото предоставлено читателем

Новостройки в «Минск-Мир». Первые новоселы жалуются, что «самосвалы ездят по дворовой территории, бетономешалки разливают бетон, ливневки забиты, а убирать за собой никто не хочет».



















Несколько лет жители прилегающего к главному проспекту столицы района возле метро «Московская» пробирались по разрушенной тропинке. Но вот в 2019 году началось строительство жилого дома, и после прокладки траншей от проспекта Независимости тропинка была восстановлена строителями. Однако на полное восстановление сил, видимо, не хватило. Жители по-прежнему вынуждены месить ногами грязь или «переплывать» водные препятствия в дождливую погоду.







Фото предоставлено читателем

Минск, улица Алибегова, школа искусств. С рельсами для пандуса что-то пошло не так. Мастер неправильно рассчитал их длину, или тот, кто укладывал плитку внизу, не учел высоту пандуса. Выкрутились гениально: недостающую высоту нарастили специально вырезанным для этого куском асфальта.



Фото предоставлено читателем

Почти Минск, Копище. Место стыка деревенского прошлого и городского будущего.



Фото предоставлено читателем

Гродно, Дзержинского, 127. Много лет здесь ждали капитального ремонта. Он наконец начался — 2,5 года назад. ЖЭС заставил снять балконные рамы, чтобы «облегчить конструкцию» и срезать старые бетонные декоративные панели. Строители срезали панели и начали было даже ставить новые металлические перила. Но в один момент все взяли и ушли на другой объект. Полгода никто не приходит. Кстати, балконные рамы люди хранят в квартирах.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Прушинских, 24. С наружной стороны двора велись строительные работы. Итог — раскопана до сих пор дорожка. Осенью яму засыпало листьями, ее можно не заметить и провалиться.



Фото предоставлено читателем

Витебск, улица Чапаева, 31. В силу природного ландшафта микрорайона эта лестница является единственной дорогой до ближайшего магазина. Лестница возле дома разрушается, и, похоже, в этом году ее уже не отремонтируют.



Фото предоставлено читателем

Жлобин, один из входов в школу № 11, сделаны только ступеньки (и довольно криво). Деткам нужно идти по тропинке вдоль люка, под который потихоньку уходит земля.









Парковка у ТЦ «Апельсин» в Мозыре. Нанесли новую разметку, а люки в уровень сделать не получилось.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Берута. Года 3 назад была глобальная реконструкция школы. Дорожки возле нее до сих пор — еще советские бетонные плиты. Осенью из-за грязи не пройти, а зимой из-за наледи, ведь чистить не получается: все в ухабах и выбоинах, опасно ходить, родители и школьники спотыкаются.



Фото предоставлено читателем

Могилев, проспект Шмидта, 68. Вот уже больше двух месяцев на детской площадке стоят такие вот качели, а точнее то, что от них осталось.



Фото предоставлено читателем

Гродно, во дворе дома № 26а по улице Социалистической. Вот таким нехитрым способом засыпали яму, через которую раньше хоть по воде, но можно было «проплыть», а ямы поменьше в прошлом году расширили и засыпали землей. Сейчас с ребенком в коляске ходим только по газону.





Вот так провели ремонт тротуара на аллее в пятом микрорайоне Гомеля. С коляской пройти невозможно. Тот случай, когда до ремонта было лучше, чем стало.



Фото предоставлено читателем

Проезд во двор между домом № 8 и «Еврооптом» по улице 60 лет СССР в Гомеле. Ямам на фотографиях уже несколько лет. Видимо, на асфальт у дорожников денег нет.









Мядель, Заозерная улица. Урна для мусора здесь чисто декоративная: без дна.



Фото предоставлено читателем

Витебск, остановка «11-я школа». Вот как ходить по таким пешеходным дорожкам?



Фото предоставлено читателем

Новополоцк, дорога в школу № 3. Такая ситуация уже много лет после каждого дождя и мокрого снега. Прийти в школу с сухими и чистыми ногами можно только с одной стороны, все остальные подходы отрезаны.





























Владелец квартиры пытался понять причину подмокания пола и отслоения плитки в зоне наружной стены. Вскрытие показало, что напольная плитка уложена на… гипсовую смесь.



Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно!