Пинский автобусный парк отменит некоторые пригородные автобусные маршруты. Когда и почему?

Источник материала: Полесская правда



О причинах изменений в расписании пригородной маршрутной сети корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОАО «Пинский автобусный парк».

Изменения происходят в связи с проведением ремонтных работ железнодорожного переезда, расположенного на трассе Р-8 между деревнями Городище и Вулька-Городищенская. Так, 28 ноября с 8.00 и предположительно до 18.00

отменяются рейсы:

Пинск – Парохонск отправлением от АВ «Пинск» в 09.15;

Пинск – Новый Двор через Городище отправлением от АВ «Пинск» в 10.25 и 14.30;

в это же время сокращается схема движения до д. Городище центр:

Пинск – Вулька-Городищенская (С.), отправлением от АВ «Пинск» в 13.15.

Изменения затронут и междугородные автобусные маршруты. Так, в связи с проведением ремонтных работ железнодорожного переезда в районе деревень Юхновичи и Бродница Ивановского района 25 ноября с 13.00 и предположительно до 22.00 отменяются рейсы Иваново – Пинск через Ополь прибытием на АВ «Пинск» в 09.27 и Пинск – Иваново через Ополь отправлением от АВ «Пинск» в 15.45.

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