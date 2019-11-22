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Пинский автобусный парк отменит некоторые пригородные автобусные маршруты. Когда и почему?
23.11.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Изменения происходят в связи с проведением ремонтных работ железнодорожного переезда, расположенного на трассе Р-8 между деревнями Городище и Вулька-Городищенская. Так, 28 ноября с 8.00 и предположительно до 18.00
отменяются рейсы:
в это же время сокращается схема движения до д. Городище центр:
Изменения затронут и междугородные автобусные маршруты. Так, в связи с проведением ремонтных работ железнодорожного переезда в районе деревень Юхновичи и Бродница Ивановского района 25 ноября с 13.00 и предположительно до 22.00 отменяются рейсы Иваново – Пинск через Ополь прибытием на АВ «Пинск» в 09.27 и Пинск – Иваново через Ополь отправлением от АВ «Пинск» в 15.45.
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> О причинах изменений в расписании пригородной маршрутной сети корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОАО «Пинский автобусный парк». Изменения происходят в связи...
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