Сегодня продолжится проведение традиционных субботних прямых линий с представителями государственных органов, региональной и местной власти

|Государственный орган
|ФИО, должность
|Телефон
|Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
|Картун Андрей Михайлович,
заместитель Министра
|8 (017) 327-61-21
|Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
|Швец Олег Дмитриевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-46-15
|Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
|Назаренко Юрий Геннадьевич,
заместитель Министра – командующий внутренними войсками, полковник
|(8 017) 374-80-08, 374-80-09
|Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
|Смирнов Виталий Алексеевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-19-00
|Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
|Пиневич Дмитрий Леонидович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 222-68-97
|Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
|Шестаков Евгений Андреевич,
заместитель Министра
|8 (017) 327-29-22
|Министерство информации
Республики Беларусь
|Легкий Павел Николаевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 203-92-31
|Министерство культуры
Республики Беларусь
|Бондарь Юрий Павлович,
Министр
|8 (017) 203-75-74
|Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь
|Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-46-09
|Министерство обороны
Республики Беларусь
|Касинский Леонид Викторович,
помощник Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы, генерал-майор
|8 (017) 297-10-22
|Министерство образования
Республики Беларусь
|Мирончик Михаил Владимирович,
директор Департамента контроля качества образования
|8 (017) 331-35-45
|Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
|Клепча Игорь Николаевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 229-79-00
|Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
|Долголевец Анатолий Владимирович,
заместитель Министра
|8 (017) 229-35-90
|Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
|Корбут Александр Николаевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-70-48
|Министерство промышленности
Республики Беларусь
|Огородников Александр Сергеевич,
заместитель Министра
|8 (017) 330-04-94
|Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь
|Нестерович Сергей Анатольевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 287-87-06
|Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
|
Ломакина Алла Леоновна,
заместитель Министра
|8 (017) 327-69-27
|Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь
|Портной Михаил Петрович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-43-95
|Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
|Александрович Наталья Николаевна,
заместитель Министра
|8 (017) 259-79-26
|Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь
|Ковальков Валерий Валерьевич,
заместитель Министра
|8 (017) 309-93-00
|Министерство финансов
Республики Беларусь
|Татаринович Владислав Викентьевич,
заместитель Министра
|8 (017) 309-40-00
|Министерство экономики
Республики Беларусь
|Чеботарь Юрий Адамович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-05-03
|Министерство энергетики
Республики Беларусь
|Закревский Вадим Александрович,
заместитель Министра
|8 (017) 218-21-07
|Министерство юстиции
Республики Беларусь
|Тушинский Игорь Геронинович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-38-77
|Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь
|Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 280-91-00
|Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
|Лукьянова Екатерина Святославовна,
заместитель Председателя
|8 (017) 284-67-72
|Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь
|Косовский Андрей Аркадьевич,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 284-07-62
|Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
|Петруша Виктор Леонидович,
директор РУП «Главгосстройэкспертиза»
|8 (017) 203-15-06
|Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь
|Буткевич Игорь Евгеньевич,
первый заместитель Председателя, генерал-майор
|8 (017) 327-01-76
|Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь
|Полудень Сергей Анатольевичч,
заместитель Председателя
|8 (017) 218-90-00
|Национальный статистический комитет
Республики Беларусь
|Кангро Ирина Степановна,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 367-43-48