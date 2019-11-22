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Сегодня продолжится проведение традиционных субботних прямых линий с представителями государственных органов, региональной и местной власти

23.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сегодня продолжится проведение традиционных субботних прямых линий с представителями государственных органов, региональной и местной власти
Продолжаются еженедельные субботние прямые телефонные линии с представителями региональной и местной власти.

23 ноября с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Андреем Анатольевичем Клецем по вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности и другим. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте8-0162-21-31-21.

В это же время прямую линию по телефону 31-70-09 проведет управляющий делами Пинского районного исполнительного комитета Валерий Георгиевич Миленчук.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, в субботу, 23 ноября, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам:

Государственный орган ФИО, должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Картун Андрей Михайлович,
заместитель Министра		 8 (017) 327-61-21
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь		 Швец Олег Дмитриевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-46-15
Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Назаренко Юрий Геннадьевич,
заместитель Министра – командующий внутренними войсками, полковник		 (8 017) 374-80-08, 374-80-09
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь		 Смирнов Виталий Алексеевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-19-00
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь		 Пиневич Дмитрий Леонидович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 222-68-97
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь		 Шестаков Евгений Андреевич,
заместитель Министра		 8 (017) 327-29-22
Министерство информации
Республики Беларусь		 Легкий Павел Николаевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 203-92-31
Министерство культуры
Республики Беларусь		 Бондарь Юрий Павлович,
Министр		 8 (017) 203-75-74
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь		 Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-46-09
Министерство обороны
Республики Беларусь		 Касинский Леонид Викторович,
помощник Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы, генерал-майор		 8 (017) 297-10-22
Министерство образования
Республики Беларусь		 Мирончик Михаил Владимирович,
директор Департамента контроля качества образования		 8 (017) 331-35-45
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь		 Клепча Игорь Николаевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 229-79-00
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь		 Долголевец Анатолий Владимирович,
заместитель Министра		 8 (017) 229-35-90
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь		 Корбут Александр Николаевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-70-48
Министерство промышленности
Республики Беларусь		 Огородников Александр Сергеевич,
заместитель Министра		 8 (017) 330-04-94
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь		 Нестерович Сергей Анатольевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 287-87-06
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь

Ломакина Алла Леоновна,
заместитель Министра

 8 (017) 327-69-27
Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь		 Портной Михаил Петрович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-43-95
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь		 Александрович Наталья Николаевна,
заместитель Министра		 8 (017) 259-79-26
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь		 Ковальков Валерий Валерьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 309-93-00
Министерство финансов
Республики Беларусь		 Татаринович Владислав Викентьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 309-40-00
Министерство экономики
Республики Беларусь		 Чеботарь Юрий Адамович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-05-03
Министерство энергетики
Республики Беларусь		 Закревский Вадим Александрович,
заместитель Министра		 8 (017) 218-21-07
Министерство юстиции
Республики Беларусь		 Тушинский Игорь Геронинович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-38-77
Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь		 Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь		 Лукьянова Екатерина Святославовна,
заместитель Председателя		 8 (017) 284-67-72
Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь		 Косовский Андрей Аркадьевич,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 284-07-62
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь		 Петруша Виктор Леонидович,
директор РУП «Главгосстройэкспертиза»		 8 (017) 203-15-06
Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь		 Буткевич Игорь Евгеньевич,
первый заместитель Председателя, генерал-майор		 8 (017) 327-01-76
Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь		 Полудень Сергей Анатольевичч,
заместитель Председателя		 8 (017) 218-90-00
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь		 Кангро Ирина Степановна,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 367-43-48

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Сегодня продолжится проведение традиционных субботних прямых линий с представителями государственных органов, региональной и местной власти Сегодня продолжится проведение традиционных субботних прямых линий с представителями государственных органов, региональной и местной власти Сегодня продолжится проведение традиционных субботних прямых линий с представителями государственных органов, региональной и местной власти Сегодня продолжится проведение традиционных субботних прямых линий с представителями государственных органов, региональной и местной власти Сегодня продолжится проведение традиционных субботних прямых линий с представителями государственных органов, региональной и местной власти Сегодня продолжится проведение традиционных субботних прямых линий с представителями государственных органов, региональной и местной власти

 
Теги: Брест
 
 
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> Продолжаются еженедельные субботние прямые телефонные линии с представителями региональной и местной власти. 23 ноября с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная...
 
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