Сегодня продолжится проведение традиционных субботних прямых линий с представителями государственных органов, региональной и местной власти

Источник материала: Полесская правда



Продолжаются еженедельные субботние прямые телефонные линии с представителями региональной и местной власти.

23 ноября с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Андреем Анатольевичем Клецем по вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности и другим. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

В это же время прямую линию по телефону 31-70-09 проведет управляющий делами Пинского районного исполнительного комитета Валерий Георгиевич Миленчук.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, в субботу, 23 ноября, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам:

Государственный орган ФИО, должность Телефон Министерство антимонопольного

регулирования и торговли

Республики Беларусь Картун Андрей Михайлович,

заместитель Министра 8 (017) 327-61-21 Министерство архитектуры и строительства

Республики Беларусь Швец Олег Дмитриевич,

заместитель Министра 8 (017) 200-46-15 Министерство внутренних дел

Республики Беларусь Назаренко Юрий Геннадьевич,

заместитель Министра – командующий внутренними войсками, полковник (8 017) 374-80-08, 374-80-09 Министерство жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Беларусь Смирнов Виталий Алексеевич,

заместитель Министра 8 (017) 200-19-00 Министерство здравоохранения

Республики Беларусь Пиневич Дмитрий Леонидович,

первый заместитель Министра 8 (017) 222-68-97 Министерство иностранных дел

Республики Беларусь Шестаков Евгений Андреевич,

заместитель Министра 8 (017) 327-29-22 Министерство информации

Республики Беларусь Легкий Павел Николаевич,

первый заместитель Министра 8 (017) 203-92-31 Министерство культуры

Республики Беларусь Бондарь Юрий Павлович,

Министр 8 (017) 203-75-74 Министерство лесного хозяйства

Республики Беларусь Креч Владимир Иванович,

заместитель Министра 8 (017) 200-46-09 Министерство обороны

Республики Беларусь Касинский Леонид Викторович,

помощник Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы, генерал-майор 8 (017) 297-10-22 Министерство образования

Республики Беларусь Мирончик Михаил Владимирович,

директор Департамента контроля качества образования 8 (017) 331-35-45 Министерство по налогам и сборам

Республики Беларусь Клепча Игорь Николаевич,

первый заместитель Министра 8 (017) 229-79-00 Министерство по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь Долголевец Анатолий Владимирович,

заместитель Министра 8 (017) 229-35-90 Министерство природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Республики Беларусь Корбут Александр Николаевич,

заместитель Министра 8 (017) 200-70-48 Министерство промышленности

Республики Беларусь Огородников Александр Сергеевич,

заместитель Министра 8 (017) 330-04-94 Министерство связи и информатизации

Республики Беларусь Нестерович Сергей Анатольевич,

первый заместитель Министра 8 (017) 287-87-06 Министерство сельского хозяйства

и продовольствия

Республики Беларусь Ломакина Алла Леоновна,

заместитель Министра 8 (017) 327-69-27 Министерство спорта и туризма

Республики Беларусь Портной Михаил Петрович,

заместитель Министра 8 (017) 200-43-95 Министерство транспорта и коммуникаций

Республики Беларусь Александрович Наталья Николаевна,

заместитель Министра 8 (017) 259-79-26 Министерство труда и социальной защиты

Республики Беларусь Ковальков Валерий Валерьевич,

заместитель Министра 8 (017) 309-93-00 Министерство финансов

Республики Беларусь Татаринович Владислав Викентьевич,

заместитель Министра 8 (017) 309-40-00 Министерство экономики

Республики Беларусь Чеботарь Юрий Адамович,

заместитель Министра 8 (017) 200-05-03 Министерство энергетики

Республики Беларусь Закревский Вадим Александрович,

заместитель Министра 8 (017) 218-21-07 Министерство юстиции

Республики Беларусь Тушинский Игорь Геронинович,

заместитель Министра 8 (017) 200-38-77 Государственный военно-промышленный комитет

Республики Беларусь Демиденко Игорь Михайлович,

первый заместитель Председателя 8 (017) 280-91-00 Государственный комитет по имуществу

Республики Беларусь Лукьянова Екатерина Святославовна,

заместитель Председателя 8 (017) 284-67-72 Государственный комитет по науке и технологиям

Республики Беларусь Косовский Андрей Аркадьевич,

первый заместитель Председателя 8 (017) 284-07-62 Государственный комитет по стандартизации

Республики Беларусь Петруша Виктор Леонидович,

директор РУП «Главгосстройэкспертиза» 8 (017) 203-15-06 Государственный пограничный комитет

Республики Беларусь Буткевич Игорь Евгеньевич,

первый заместитель Председателя, генерал-майор 8 (017) 327-01-76 Государственный таможенный комитет

Республики Беларусь Полудень Сергей Анатольевичч,

заместитель Председателя 8 (017) 218-90-00 Национальный статистический комитет

Республики Беларусь Кангро Ирина Степановна,

первый заместитель Председателя 8 (017) 367-43-48

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