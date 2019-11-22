Что делать с мешками под глазами и помогают ли патчи? Отвечает косметолог

Источник материала: Tut.by

Как избавиться от темных кругов под глазами? «В первую очередь нужно исключить патологию эндокринной системы и заболевания почек», — отвечает на «Простой вопрос» косметолог Елена Марковская. Если с анализами все в порядке — нужно изучить, как на состояние кожи влияют питание и режим дня. Мешки под глазами могут быть следствием ежедневных привычек, которые ведут к задержке воды в организме.

Фото: из личного архива

— Универсального средства в борьбе с припухлостями под глазами нет. Если с анализами и режимом дня все в порядке — нужно исключить дополнительные факторы, которые могут вредить коже под глазами.

Людям, у которых часто появляются темные круги, нужно нормализовать питьевой режим и за пару часов до сна минимизировать потребление жидкости. То есть основная часть воды должна выпиваться в первой половине дня, чтобы не было привычки на ночь допивать два стакана.

На припухлости могут жаловаться и любители спать без подушки — это может провоцировать отеки.

Распространенная ошибка — наносить крем вокруг глаз перед сном. Им лучше пользоваться минимум за час до сна. И с количеством не переусердствуйте: кожа вокруг глаз очень нежная, ей нужно в объеме всего «рисовое зернышко» крема. Переизбыток уходового средства может создавать отечность.

Помогают ли патчи?

— Нужно понимать, что модные патчи — это экспресс-метод, который помогает точечно решить проблему здесь и сейчас. Но их эффект не накопительный.

Патчи желательно применять по утрам: умылись, протонизировали кожу, нанесли патчи на 15−20 минут (обязательно выдержать время) — с ними можно пить кофе, готовить завтрак.

После того, как патчи сняты, нужно закрепить их эффект каплей крема. В таком случае вы воду (которая в патчах) «закрываете маслом», чтобы эффект не был слишком краткосрочным. Важно не использовать патчи за полчаса до выхода на улицу, особенно в осенне-зимний период, — кожа будет еще больше обезвоживаться.

Если вас беспокоят мешки под глазами, рекомендую выбирать патчи с усиливающим дренажным эффектом, например, чтобы в составе был кофеин или экстракт конского каштана.

Что еще можно сделать?

— Подобрать комплекс упражнений в интернете и изучить, как двигается лимфа. Ежедневная лимфодренажная «зарядка» поможет выводить лишнюю жидкость.

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