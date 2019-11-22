|
Что делать с мешками под глазами и помогают ли патчи? Отвечает косметолог
Источник материала: Tut.by
Как избавиться от темных кругов под глазами? «В первую очередь нужно исключить патологию эндокринной системы и заболевания почек», — отвечает на
— Универсального средства в борьбе с припухлостями под глазами нет. Если с анализами и режимом дня все в порядке — нужно исключить дополнительные факторы, которые могут вредить коже под глазами.
Людям, у которых часто появляются темные круги, нужно нормализовать питьевой режим и за пару часов до сна минимизировать потребление жидкости. То есть основная часть воды должна выпиваться в первой половине дня, чтобы не было привычки на ночь допивать два стакана.
На припухлости могут жаловаться и любители спать без подушки — это может провоцировать отеки.
Распространенная ошибка — наносить крем вокруг глаз перед сном. Им лучше пользоваться минимум за час до сна. И с количеством не переусердствуйте: кожа вокруг глаз очень нежная, ей нужно в объеме всего «рисовое зернышко» крема. Переизбыток уходового средства может создавать отечность.
Помогают ли патчи?
— Нужно понимать, что модные патчи — это экспресс-метод, который помогает точечно решить проблему здесь и сейчас. Но их эффект не накопительный.
Патчи желательно применять по утрам: умылись, протонизировали кожу, нанесли патчи на 15−20 минут (обязательно выдержать время) — с ними можно пить кофе, готовить завтрак.
После того, как патчи сняты, нужно закрепить их эффект каплей крема. В таком случае вы воду (которая в патчах) «закрываете маслом», чтобы эффект не был слишком краткосрочным. Важно не использовать патчи за полчаса до выхода на улицу, особенно в осенне-зимний период, — кожа будет еще больше обезвоживаться.
Если вас беспокоят мешки под глазами, рекомендую выбирать патчи с усиливающим дренажным эффектом, например, чтобы в составе был кофеин или экстракт конского каштана.
Что еще можно сделать?
— Подобрать комплекс упражнений в интернете и изучить, как двигается лимфа. Ежедневная лимфодренажная «зарядка» поможет выводить лишнюю жидкость.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мешки под глазами могут быть следствием ежедневных привычек, которые задерживают воду в организме.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)