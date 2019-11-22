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Софию Ротару предложили лишить звания "Народная артистка России"

23.11.2019 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вадим Манукян считает, что новогодний концерт "Песня года" успешно пройдёт и без её участия.


Фото © Instagram / София Ротару

Не так давно певица София Ротару заявила о своём возвращении в Россию с концертами, однако, как оказалось, в нашей стране ей не рады, сообщают "Дни.ру".

Против её приезда высказалась ведущая "Песни года" Ангелина Вовк, её позицию поддержал член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян.

Он считает, что новогодний концерт будет успешным и без приезда Ротару, эксперт также призвал игнорировать все её выступления в России.


— Звания народной артистки СССР она больше недостойна после подобного недружественного поведения в отношении России, которая является правопреемницей Советского Союза, — подчеркнул Манукян.

Напомним, в прошлом году София Ротару отказалась от участия в "Песне года" из-за военного положения на Украине. Однако её представители объяснили отказ состоянием здоровья певицы. В этом году артистка решила вернуться с концертами в Россию. В Совфеде призвали игнорировать её выступления, хотя коллеги по цеху отнеслись к её возвращению более доброжелательно, пишет life.ru.
 
 
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Вадим Манукян считает, что новогодний концерт "Песня года" успешно пройдёт и без её участия.
 
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