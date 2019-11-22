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В США говорили о российском влиянии на Беларусь
Источник материала: Партизан
Комиссия Конгресса США по делам ОБСЕ (известная также как Хельсинкская комиссия) провела слушания о российском влиянии в Беларуси под названием «не очень хорошие соседи»,
Как отмечалось на сайте Комиссии, Кремль усиливает кампании влияния и дезинформации, направленные на то, чтобы разрушить суверенитет Беларуси.
Участники слушаний должны были рассказать, каким образом российская дезинформация и гибридная тактика влияют на беларуский политический пейзаж, а также как Соединенные Штаты могут помочь в поддержке беларуского суверенитета.
На слушаниях выступили:
Софья Орлоски, старший менеджер программ по Евразии американской неправительственной организации Freedom House;
Андрей Елисеев, аналитик организации EAST Center, руководитель отдела мониторинга международной стратегической сети действий для безопасности (iSANS);
Франак Вячорка, медиааналитик, автор радио Свобода;
Брайан Уитмор, директор программы России вашингтонского Центра анализа европейской политики
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Комиссия Конгресса США по делам ОБСЕ (известная также как Хельсинкская комиссия) провела слушания о российском влиянии в Беларуси под названием «не очень хорошие...
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