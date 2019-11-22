В США говорили о российском влиянии на Беларусь

Как отмечалось на сайте Комиссии, Кремль усиливает кампании влияния и дезинформации, направленные на то, чтобы разрушить суверенитет Беларуси.









Участники слушаний должны были рассказать, каким образом российская дезинформация и гибридная тактика влияют на беларуский политический пейзаж, а также как Соединенные Штаты могут помочь в поддержке беларуского суверенитета.





На слушаниях выступили:





Софья Орлоски, старший менеджер программ по Евразии американской неправительственной организации Freedom House;





Андрей Елисеев, аналитик организации EAST Center, руководитель отдела мониторинга международной стратегической сети действий для безопасности (iSANS);





Франак Вячорка, медиааналитик, автор радио Свобода;





Брайан Уитмор, директор программы России вашингтонского Центра анализа европейской политики



