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В США говорили о российском влиянии на Беларусь

23.11.2019 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комиссия Конгресса США по делам ОБСЕ (известная также как Хельсинкская комиссия) провела слушания о российском влиянии в Беларуси под названием «не очень хорошие соседи», сообщает Радыё Свабода.

Как отмечалось на сайте Комиссии, Кремль усиливает кампании влияния и дезинформации, направленные на то, чтобы разрушить суверенитет Беларуси. 


Участники слушаний должны были рассказать, каким образом российская дезинформация и гибридная тактика влияют на беларуский политический пейзаж, а также как Соединенные Штаты могут помочь в поддержке беларуского суверенитета.

На слушаниях выступили:

Софья Орлоски, старший менеджер программ по Евразии американской неправительственной организации Freedom House;

Андрей Елисеев, аналитик организации EAST Center, руководитель отдела мониторинга международной стратегической сети действий для безопасности (iSANS);

Франак Вячорка, медиааналитик, автор радио Свобода;

Брайан Уитмор, директор программы России вашингтонского Центра анализа европейской политики

перевод belprauda.org
 
 
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Комиссия Конгресса США по делам ОБСЕ (известная также как Хельсинкская комиссия) провела слушания о российском влиянии в Беларуси под названием «не очень хорошие...
 
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