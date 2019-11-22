Павел Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

ca-news.org Дурова . «Маловероятно, что кто-либо может случайно допускать серьезные ошибки в системе безопасности, которые удобно использовать для слежки»,— цитируетДурова .













«WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру», — написал он в Telegram-канале.





Ранее Павел Дуров уже критиковал WhatsApp. По его словам, принадлежащий Facebook мессенджер сотрудничает со спецслужбами и не может защитить данные своих пользователей.





Об уязвимости WhatsApp писала и Financial Times. Сообщалось, что злоумышленники с помощью недоработки мессенджера устанавливали на смартфоны шпионские программы.



