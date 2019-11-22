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Как белорусы провожали Калиновского по улицам Вильни
Источник материала: Партизан
Тысячи приехали в Литву проститься с национальным героем.
22 ноября в столице Литвы прощаются с участниками восстания 1863-1864 годов. Проститься с Кастусем Калиновским и его соратниками приехали тысячи белорусов,
Многие из них прошли по улицам Вильни под национальными бело-красно-белыми флагами плечом к плечу с литовцами и поляками.
Последним пристанищем повстанцев станет кладбище Росы, где похоронены многие известные белорусы
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Тысячи приехали в Литву проститься с национальным героем.
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