СМИ: Продолжение «Джокера» все-таки будет. Скорее всего, с Хоакином Фениксом

Судя по всему, рейтинги и сборы, бьющие рекорд за рекордом, заставили их передумать. Как сообщает The Hollywood Reporter, переговоры студии Warner Bros. с режиссером первой части Тоддом Филлипсом и исполнителем главной роли Хоакином Фениксом уже идут полным ходом. С большой долей вероятности сиквел все-таки выйдет на экраны, пишет сайт