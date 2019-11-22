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«Великий камень» и IT. Румас назвал перспективные направления для привлечения инвестиций

23.11.2019 08:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Высокотехнологичный сектор, IT и сфера услуг — наиболее перспективные направления для привлечения инвестиций в экономику Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 22 ноября в Лондоне. Подробности сообщает БЕЛТА.

«Высокотехнологичный сектор сегодня в фокусе внимания правительства Беларуси. У нас создана специальная юрисдикция — Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», где мы развиваем и поддерживаем высокотехнологичную промышленность, новые материалы, нано- и биотехнологии, фармацевтическую промышленность. В этом парке созданы мегальготы для инвесторов — как налоговые, так и касательно приобретения земли в собственность», — подчеркнул Сергей Румас.

Кроме того, для резидентов парка создан благоприятный административный режим, регистрация предприятий проходит в чрезвычайно короткие сроки по принципу одного окна. «Сегодня этот парк показывает потрясающий рост, к нам приходят инвесторы практически со всего мира. Мы рассчитываем, что за этим направлением будущее в Беларуси», — добавил премьер-министр.

Еще одним направлением для инвестиций он назвал IT-сектор, поскольку в Беларуси создан специальный режим работы для резидентов Парка высоких технологий, действуют элементы английского права. «Сегодня ПВТ растет на 30-40% в год. Мы ожидаем, что по 2019 году только экспорт Парка высоких технологий принесет в страну $2 млрд», — отметил Сергей Румас.

Кроме того, правительство приветствует инвестиции в сектор услуг. Благодаря удобному географическому положению Беларуси выгодно вложение средств в транспортный сектор. Инвесторов может привлечь гостиничный и ресторанный бизнес, сектор образовательных услуг и медицинский туризм.

«В целом, сегодня сектор услуг демонстрирует опережающий рост по сравнению с основной экономикой. Мы всячески поддерживаем приход инвесторов и считаем, что за этим сектором также большое будущее», — резюмировал Сергей Румас.
 
 
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Высокотехнологичный сектор, IT и сфера услуг — наиболее перспективные направления для привлечения инвестиций в экономику Беларуси. Об этом заявил премьер-министр...
 
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