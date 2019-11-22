«Великий камень» и IT. Румас назвал перспективные направления для привлечения инвестиций

«Высокотехнологичный сектор сегодня в фокусе внимания правительства Беларуси. У нас создана специальная юрисдикция — Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», где мы развиваем и поддерживаем высокотехнологичную промышленность, новые материалы, нано- и биотехнологии, фармацевтическую промышленность. В этом парке созданы мегальготы для инвесторов — как налоговые, так и касательно приобретения земли в собственность», — подчеркнул Сергей Румас.





Кроме того, для резидентов парка создан благоприятный административный режим, регистрация предприятий проходит в чрезвычайно короткие сроки по принципу одного окна. «Сегодня этот парк показывает потрясающий рост, к нам приходят инвесторы практически со всего мира. Мы рассчитываем, что за этим направлением будущее в Беларуси», — добавил премьер-министр.





Еще одним направлением для инвестиций он назвал IT-сектор, поскольку в Беларуси создан специальный режим работы для резидентов Парка высоких технологий, действуют элементы английского права. «Сегодня ПВТ растет на 30-40% в год. Мы ожидаем, что по 2019 году только экспорт Парка высоких технологий принесет в страну $2 млрд», — отметил Сергей Румас.





Кроме того, правительство приветствует инвестиции в сектор услуг. Благодаря удобному географическому положению Беларуси выгодно вложение средств в транспортный сектор. Инвесторов может привлечь гостиничный и ресторанный бизнес, сектор образовательных услуг и медицинский туризм.





«В целом, сегодня сектор услуг демонстрирует опережающий рост по сравнению с основной экономикой. Мы всячески поддерживаем приход инвесторов и считаем, что за этим сектором также большое будущее», — резюмировал Сергей Румас.



