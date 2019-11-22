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Новый клип Вольского, посвященный повстанцам Калиновского
Источник материала: Партизан
Лявон Вольский опубликовал новый клип на песню "Калі ідуць на абардаж".
Лявон Вольский / Кадр из видео
Эта песня написана на стихи Владимира Короткевича "Павешаным 1863 года" и посвящена повстанцам Кастуся Калиновского.
Символично, что новый клип появился как раз в день, когда в Вильне проходило перезахоронение останков Кастуся Калиновского и его соратников.
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Лявон Вольский опубликовал новый клип на песню "Калі ідуць на абардаж".
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