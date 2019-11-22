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Новый клип Вольского, посвященный повстанцам Калиновского

23.11.2019 08:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лявон Вольский опубликовал новый клип на песню "Калі ідуць на абардаж".

Новый клип Вольского, посвященный повстанцам Калиновского
Лявон Вольский / Кадр из видео
Эта песня написана на стихи Владимира Короткевича "Павешаным 1863 года" и посвящена повстанцам Кастуся Калиновского.

Символично, что новый клип появился как раз в день, когда в Вильне проходило  перезахоронение останков Кастуся Калиновского и его соратников.
 
 
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Лявон Вольский опубликовал новый клип на песню "Калі ідуць на абардаж".
 
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