Новый клип Вольского, посвященный повстанцам Калиновского

Эта песня написана на стихи Владимира Короткевича "Павешаным 1863 года" и посвящена повстанцам Кастуся Калиновского.





Символично, что новый клип появился как раз в день, когда в Вильне проходило перезахоронение останков Кастуся Калиновского и его соратников.