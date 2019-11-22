Украина и Беларусь создадут рабочую группу по вопросу поставок нефти на Мозырский НПЗ

На заседании стороны также обсудили вопрос создания совместного предприятия, которое бы отвечало за транспортировку нефти на НПЗ.





Кроме того, Украина и Беларусь рассмотрели вопрос поставки реактивного топлива на Украину по "многоканальной схеме".





"Стороны согласились, что рассмотреть поставки реактивного топлива из Беларуси в Украину по этой схеме целесообразнее в рамках 27-го заседания межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. На заседании этой же межправительственной комиссии рассмотрят и возможность отмены квотирования импорта в Украину серной кислоты для белорусских производителей", - отмечено в сообщении.





Обсуждения касались также сотрудничества в угольной и торфодобывающей отраслях.





Следующее очередное заседание украинско-белорусской группы по сотрудничеству в топливно-энергетической сфере планируется провести в первом полугодии 2020 года в Минске . Сопредседателем от Украины выступит первый замглавы Минэнерго Виталий Шубин, от Белоруссии - замминистра энергетики Вадим Закревский, а также замглавы концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков.



