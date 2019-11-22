Биатлон: зима катит в глаза

«Оглянуться не успела, как зима катит в глаза», — не без причины изумлялась известная героиня басни Ивана Крылова.





Удивляемся и мы, и не столько минусовой погоде за окном, сколько тому, что 28 ноября биатлонисты закрутят очередную сезонную карусель. Отмашку новому стартовому витку дадут в норвежском Шушене, на втором по значимости турнире — Кубке ИБУ.





Через два дня такой же первый этап, но главного планетарного Кубка — примет Эстерсунд. Именно так, чаще всего русскоговорящие, именуют этот шведский поселок, хотя в местной транскрипции начальная буква названия звучит по-иному: как «о» с умляутом.





Какие виды на урожай у белорусской сборной?

И стоит ли его вообще ждать?





На сей раз, нежели в прошлые сезоны, рисуется более туманная картина. Да, команда привычно отработала полагаемые для начала сборы, уделив в них поездкам в горы. Белорусы основательно обжили некогда популярный спорткомплекс в Цахкадзоре, более известный как пристанище легкоатлетической сборной СССР. Хозяева —армяне — обновили арены и пригласили не только поклонников королевы спорта, но и спортсменов иных видов. Они нашли место и для стрельбища, а установки закупили с помощью белорусов.









В бассейне обосновалась российская сборная по плаванию, в отсутствие которой не прочь заглянуть и биатлонисты. Кроме Цахкадзора, белорусская сборная «наращивала мышцы» на полуторатысячной высоте в Антхольце, а на первый снег вышла в Тюмени. Последние дни команда проводит в Контиолахти, на двухкилометровой профильной трассе с искусственным снегом. Под ней, как, скажем, и в Тюмени, проложена специальная охлаждающая система, которую при желании можно подключать.

В ожидании первых кубковых этапов белорусы проводят прикидочные старты в компании финских коллег. После скандального ухода из спорта Владимира Чепелина, обвинившего во всех грехах тренеров и федерацию, место первого номера вакантно. По логике его должен занять Сергей Бочарников, который в былые сезоны выказывал свое право на лидерство. Правда, постоянства в его притязаниях на роль первого номера замечено не было.





Один-два турнира биатлонист держал марку, а потом бразды правления перенимал Чепелину и уходил на вторые роли. Остальные коллеги тоже не стремились взять бремя лидерства, ничем особым себя не проявляя. Несколько стартов удавались Антону Смольскому, медалисту юниорского первенства мира. Этот молодой биатлонист чаще проявлял амбициозные задатки, которые вполне могут помочь ему взять флаг в руки. Парень выиграл недавний контрольный спринт в Финляндии, который может придать ему уверенности в надвигающемся сезоне. Кроме него, в первых гонках Кубках мира можем увидеть прежние лица: Сергея Бочарникова, Романа Елетнова, Максима Воробья. Два последних особых претензий на постоянное место в кубковой десятке, да и в двадцатке не выказывали. Возможно, грядущий сезон станет переломным. «Пора, брат, пора!», — в напутствие скажем каждому из них. Белорусская сборная может выставить четверых на этапы Кубка мира. Именно эти биатлонисты — основные претенденты на первые старты в нашем составе. Во втором по значимости кубковом турнире вероятно увидим Дмитрия Лазовского, Никиту Лобастова, Виктора Кривко, новобранца Егора Казаринова, бывшего российского лыжника, который лишь несколько месяцев держит в руках винтовку. Выбор невелик, хотя он, в отличие от российской сборной и некоторых коллег из других стран, еще не сделан. Все обнародуется ближе к концу ноября, накануне отъезда из Контиолахти. У женщин еще большая неразбериха. Если Ирина Кривко прочно застолбила за собой место лидера и не собирается никому его уступать, то остальные такой решимости не проявляют.









Динара Алимбекова с перепадами провела послеолимпийский сезон, хотя и выступала в роли обладательницы эстафетного «золота» Игр. Но не настолько удачно, чтобы быть довольной собой. Станет ли для нее новый сезон достойным столь звучного звания, покажут не такие уж далекие старты.

Возможно на роль второго номера сборной выдвинется одна из сестер Кручинкиных? Их дебют в минувших стартах не стал провальным. Несомненно, им надо добавлять. А возможно одеяло потянет на себя еще одна экс-россиянка Аделина Сабитова, объявившая о «наполеоновских» планах в новой сборной? Веское слово может сказать и Анна Сола, одна из ярких участниц «бронзовой» смешанной эстафеты европервенства в «Раубичах». Как всегда, между первым и вторым составами национальной сборной намечена ротация. Наиболее удачливые в Кубке ИБУ получат пропуск в белорусский ростер на Кубке мира.

А возможно, сразу, не дожидаясь следующего этапа, кто-нибудь из них появится в эстафетном сингл миксте, с которого стартует планетарный этап в Эстерсунде?





Ведь от норвежского Шушуна до этой шведской биатлонной арены не такой уж и длинный путь!







