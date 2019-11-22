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Ангелы Victoria's Secret отправились на пенсию: бренд отменил ежегодный показ

23.11.2019 07:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный во всем мире бренд нижнего белья Victoria's Secret отменил свои ежегодные показы из-за сокращения телевизионных рейтингов и растущей критики в адрес шоу. Об этом сообщает ВВС.

Ангелы Victoria's Secret отправились на пенсию: бренд отменил ежегодный показ
Показы Victoria's Secret проводились с 1995 года и были крупным событием в сфере поп-культуры, ежегодно собирая миллионы зрителей. Но в прошлом году шоу показало самые низкие рейтинги за всю свою историю, также его назвали сексистским, устаревшим и однообразным.

В компании L Brands, которая является учредителем бренда, заявили, что важно "развивать" свою маркетинговую стратегию. "Мы выясняем, как дальше продвигать бренд, а также ищем пути, как лучше донести продукт до покупателя", – заявил финансовый директор L Brands Стюарт Бургдорфер. Несмотря на это, он признал, что показы Victoria's Secret были "важным аспектом бренда и выдающимся маркетинговыми достижением". Стоит подчеркнуть, что в показах нижнего белья традиционно участвовали лучшие супермодели мира, такие как Тайра Бэнкс, Хайди Клум и Миранда Керр.

Но мнение общественности изменилось, и это ударило по продажам и прибыльности бренда. Так, плохие продажи Victoria's Secret отразились на успешности всей компании, которая сообщила о чистом убытке в 252 млн долларов по результатам третьего квартала 2019 года.
 
 
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Известный во всем мире бренд нижнего белья Victoria's Secret отменил свои ежегодные показы из-за сокращения телевизионных рейтингов и растущей критики в адрес шоу. Об этом...
 
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