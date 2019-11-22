Ангелы Victoria's Secret отправились на пенсию: бренд отменил ежегодный показ

Показы Victoria's Secret проводились с 1995 года и были крупным событием в сфере поп-культуры, ежегодно собирая миллионы зрителей. Но в прошлом году шоу показало самые низкие рейтинги за всю свою историю, также его назвали сексистским, устаревшим и однообразным.





В компании L Brands, которая является учредителем бренда, заявили, что важно "развивать" свою маркетинговую стратегию. "Мы выясняем, как дальше продвигать бренд, а также ищем пути, как лучше донести продукт до покупателя", – заявил финансовый директор L Brands Стюарт Бургдорфер. Несмотря на это, он признал, что показы Victoria's Secret были "важным аспектом бренда и выдающимся маркетинговыми достижением". Стоит подчеркнуть, что в показах нижнего белья традиционно участвовали лучшие супермодели мира, такие как Тайра Бэнкс, Хайди Клум и Миранда Керр.





Но мнение общественности изменилось, и это ударило по продажам и прибыльности бренда. Так, плохие продажи Victoria's Secret отразились на успешности всей компании, которая сообщила о чистом убытке в 252 млн долларов по результатам третьего квартала 2019 года.











