«Химик» сбежал домой и с ножом напал на жену и участкового

В шкловский РОВД позвонил очевидец. Он рассказал, что его сосед пытается зарезать жену.
30-летний мужчина самовольно покинул исправучреждение открытого типа, где отбывал наказание за истязание супруги (за данное злодеяние его судили дважды).
Агрессор напал на участкового инспектора, пытался забрать его табельное оружие.
Предупредительные выстрелы в воздух мужчина проигнорировал. В итоге его удалось остановить двумя пулями в ногу и руку. Инспектор вызвал медиков и остановил раненому кровотечение, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.