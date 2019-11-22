«Химик» сбежал домой и с ножом напал на жену и участкового

Источник материала: Аргументы и факты

В шкловский РОВД позвонил очевидец. Он рассказал, что его сосед пытается зарезать жену.

30-летний мужчина самовольно покинул исправучреждение открытого типа, где отбывал наказание за истязание супруги (за данное злодеяние его судили дважды).

Агрессор напал на участкового инспектора, пытался забрать его табельное оружие.