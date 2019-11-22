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Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

23.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

25 ноября с 8.30 до 9.30 директор ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Антонина Феликсовна Эйсмонт по телефону 3-02-11 проведет прямую линию с жителями Вороновского района по вопросам социального обслуживания населения.

 

26 ноября с 9.00 до 10.00 начальник Вороновского района газоснабжения Лидского производственного управления Ян Брониславович Метелица по телефону 2-09-04 проведет прямую линию.

 

27 ноября с 11.00 до 12.00 в административном здании Конвелишского сельисполкома (кабинет председателя) прием граждан проведет управляющий делами Вороновского районного исполнительного комитета Галина Францевна Мартинкевич.

Предварительная запись по телефону 4-48-18.

 

27 ноября с 10.00 до 11.00 председатель суда Вороновского района Рита Иосифовна Глотько по телефону 2-03-67 проведет прямую линию по вопросам организации работы суда.

 
 
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25 ноября с 8.30 до 9.30 директор ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Антонина Феликсовна Эйсмонт по телефону 3-02-11...
 
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