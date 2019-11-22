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Притяжение земли

23.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Притяжение земли

Водитель КСУП «Мисевичи» Иосиф Юзефович Зубович признан победителем областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке зерновых и зернобобовых культур в 2019 году среди водителей транспортных средств. Сегодня нашего земляка чествуют на «Дажынках-2019» в Сморгони.

«Дорог немало есть хороших, но лучше тех, что ведут в родительский дом нет», — уверен Иосиф Зубович, водитель с 29-летним стажем из деревни Малюки Заболотского сельсовета. Сколько их уже исколесил, и не подсчитаешь. Нити судьбы вели его по дорогам Польши, Литвы, России, исколесил всю Беларусь. Многое видел, сравнивал. Но приятнее всего ранним утром под песню мотора подъезжать к золотистому морю хлебной нивы. С таким настроением, конечно же, хлеборобское дело у агрария спорится.

Звонкое босоногое детство давно позади. Перелистнув страницы жизни, Иосиф с удовольствием туда возвращается. Будто наяву ощущает вкус и аромат наливных яблок с увесистых деревенских садов, кисло-сладкий привкус соседских красной смородины, крыжовника… Сельчане в Малюках всегда жили в добрососедстве, не скупились и щедрой рукой угощали фруктами мальчишек и девчонок, радость делили на всех, в горе спешили с подмогой. Эту традицию сохраняют сегодня уже их дети, внуки.

— Наверное, в другом месте не смог бы жить, — задумался собеседник. — Мы как одна большая семья. Впрочем, так уже думает и моя жена Анна, которую привел в родительский дом.

Как говорят, на деревне не забалуешь. Некогда спать по утрам, родителям нужны лишние руки. У Зубовичей никогда не было меньше трех коров. На всех в сенокос Иосиф помогал заготовить корм. А быть пастухом — была его прямая обязанность.

— В деревне без буренки никак, — по-хозяйски рассуждает мужчина. — Свое молоко, сыр творог, они лучше покупных. У нас с женой и сейчас корова есть в хозяйстве.

В детские годы у Иосифа была мечта, овеянная советской романтикой, — стать летчиком. Взрослея, становился более прагматичным. Знакомые отправились на учебу в ДОСААФ, окончив Заболотскую среднюю школу, и он решил податься вслед за ними, чтобы получить водительское удостоверение. Оно пригодилось солдату в армии, а после службы — для работы на малой родине.

В колхоз «Ленина» (сейчас КСУП «Гирки») он трудоустроился трактористом. Одиннадцать лет пахал, сеял, а в горячую пору жнива пересаживался за штурвал комбайна. Руководство хозяйства приметило умелого водителя и пересадило его на МАЗ. Доставляя грузы по назначению или получая их для колхоза, в каких только белорусских регионах не побывал Иосиф Юзефович. Не единожды ездил в Солигорск за солью и удобрениями.

Но захотелось водителю расширить горизонты — сменил МАЗ на большегрузный транспорт. Шесть лет колесил на «фуре» по дорогам трех соседних стран. Но так и не смог разорвать связь со своей деревенькою, которая не отпускает, дает силы для работы. И уже пять лет снова трудится водителем в сельхозпредприятии «Мисевичи». «Нужно к дому «туліцца», — не сомневается Зубович. Тем более, что дело у него важное, настоящее, мужское.

— Иосифу Юзефовичу можно доверить любую работу и не надо перепроверять: она будет выполнена качественно и в срок, — гордится своим тружеником директор КСУП «Мисевичи» Андрей Бурнос. — В уборочную страду или во время кормозаготовки в поле старается выехать пораньше, а вернуться может и позже. Доверили ему новый МАЗ и не прогадали — за техникой смотрит очень хорошо. Всегда отличается на уборке зерновых. В районе — в лидерах. В области раньше занимал призовые места, а в этом году поднажал и стал победителем, что приятно всем нам. В работе Иосиф — человек от бога. Побольше бы таких водителей, тогда и мне было бы легче трудиться.

Порядок у моего героя не только на работе, но и дома. Ухоженный двор, свой огород, немалое хозяйство — все как и положено сельскому жителю. Управляться в доме родителям пока помогает сын Вадим. Он демобилизовался из армии и пока определяется со своим будущим. Не бояться мозоля отец учил сына с детства. Юноша пошел по стопам папы — стал водителем, успел поработать плечом к плечу с ним. В уборочную кампанию Иосиф аккуратно отвозил зерно, а Вадим на пожарной машине зорко следил за его сохранностью. Однако отец знает, что вскоре вслед за дочерью Каролиной из родного гнезда выпорхнет и сын. Вместе со своей Аней будут ждать детей домой со всех дорог, собирать на семейные праздники за одним столом. А в будние дни Иосиф Зубович будет также усердно, с самоотдачей продолжать благородное дело прадедов-хлеборобов.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Водитель КСУП «Мисевичи» Иосиф Юзефович Зубович признан победителем областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке зерновых и зернобобовых...
 
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