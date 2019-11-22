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Оператор машинного доения КСУП э/б «Погородно» Мария Федосевич за многолетний и добросовестный труд награждена юбилейной медалью «100 лет органам государственного управления сельским хозяйством и продовольствием Беларуси»

23.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Оператор машинного доения КСУП э/б «Погородно» Мария Федосевич за многолетний и добросовестный труд награждена юбилейной медалью «100 лет органам государственного управления сельским хозяйством и продовольствием Беларуси»

Утро 20 ноября. На молочно-товарной ферме «Конюхи» закончилась дойка, и у нашей героини выдалось немного свободного времени, чтобы побеседовать с журналистами.

— Для меня эта награда, конечно же, радостное событие, важный стимул работать еще лучше и большая ответственность перед собой и коллегами за наше общее дело, — показывает медаль Мария Антоновна. — Что такое работа в животноводстве, поняла еще со школьных лет, когда помогала маме, она также была дояркой. Окончив Гродненское ПТУ-120, несколько лет проработала прядильщицей на тонкосуконном комбинате. Потом вышла замуж, вернулась на малую родину и нисколько не жалею, что оставила город. Здесь все родное, меня все знают, и я всех знаю. Работать на ферме сначала было нелегко, но, как говорят, человек ко всему привыкает. Так и я. Освоилась, опыта набралась и вот уже 25 лет тружусь в одном хозяйстве и на одной и той же ферме. Нравится, никогда, даже в самые сложные периоды, не было мысли бросить это дело.


Оператор машинного доения КСУП э/б «Погородно» Мария Федосевич за многолетний и добросовестный труд награждена юбилейной медалью «100 лет органам государственного управления сельским хозяйством и продовольствием Беларуси»

— А дело-то ваше нелегкое. Расскажите, как складывается рабочий день оператора машинного доения?

— Встаю в четыре часа утра, в половине пятого уже на ферме, в пять — первая дойка. Через несколько часов — вторая. После этого есть возможность съездить домой, отдохнуть, а к 18 часам нужно снова вернуться на ферму и подоить коров в третий раз. В 22 часа я уже дома, рабочий день закончился. Если бы не хорошая организация нашего труда, то соблюсти такой график было бы сложно. К рабочему месту животноводов подвозит автобус хозяйства, мы обеспечены горячими обедами. И, вообще, условия работы для нас теперь созданы благоприятные. В сравнении с тем, как я начинала, это небо и земля. Зарплату вовремя выплачивают. Не ленись, работай, соблюдай все технологические регламенты — и успех придет. А коллектив наш дружный и трудолюбивый, что и позволяет добиваться хороших надоев молока и высокого его качества — «экстра» и высшего сорта.

— Мария Антоновна, загруженность на работе у животноводов большая. Как Вам удается найти время, чтобы так мило выглядеть?

— Никаких секретов тут нет (улыбается). Ухаживаю за собой, как и все современные женщины. Время для себя всегда можно найти, главное — уметь самоорганизоваться, любить себя и жизнь.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Вероники ВЕЛЬБ.

 
 
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Утро 20 ноября. На молочно-товарной ферме «Конюхи» закончилась дойка, и у нашей героини выдалось немного свободного времени, чтобы побеседовать с журналистами. —...
 
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