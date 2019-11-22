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Брестчанин организовал ввоз коммерческой партии сыра и айфонов
23.11.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Более 230 кг сыра, 58 различных моделей мобильных телефонов «Apple Iphone» и фурнитуры к ним «AirPods Apple» обнаружили брестские таможенники в легковом автомобиле CITROEN при проведении специальных мероприятий.
Мероприятия таможенники проводили в Жабинковском районе, где и приостановили движение данного транспортного средства под управлением жителя г. Бреста.
Сыр, телефоны и наушники водитель разместил по конструктивным полостям салона и багажного отделения легковушки, в том числе в дверях, перчаточном ящике, аптечке, под сиденьями и в них, а также в других местах.
Товар ввозился на территорию Евразийского экономического союза из Польши различными гражданами под видом товаров для личного пользования и уже в г. Бресте передавался ее владельцу. В дальнейшем организатор противоправной схемы намеревался продать его в Российской Федерации.
Таким образом, сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз и реализацию без уплаты таможенных платежей партии сыра, телефонов и фурнитуры. В настоящее время товар изъят до решения суда, а Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.
Общая стоимость незаконно ввезенного на территорию ЕАЭС товара составила свыше 110 тыс. белорусских рублей.
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Более 230 кг сыра, 58 различных моделей мобильных телефонов «Apple Iphone» и фурнитуры к ним «AirPods Apple» обнаружили брестские таможенники в легковом автомобиле CITROEN при...
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