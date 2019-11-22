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Как брестчане всех побили (в хорошем смысле) в 1940-м

23.11.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Создание Брестской области 80 лет назад дало старт активному развитию здравоохранения и спорта.

Как брестчане всех побили (в хорошем смысле) в 1940-м

      Для 60 тысяч мало

      На период установления советской власти в Бресте было всего две больницы, две амбулатории, один конторольно-венерический пункт и около двадцати врачей. Это было недостаточно для города с населением больше шестидесяти тысяч. Поэтому встал вопрос об увеличении числа медработников и мест для больных. В 1940 году количество их выросло до 360, а врачей – до тридцати.

      Началась реконструкция больницы на пятьсот мест, сейчас это больница на Ленина. В том же году были открыты инфекционная больница, станция скорой помощи, стоматологические амбулатория и мастерская, ряд других учреждений. Этот список пополнило более десяти национализованых аптечных магазинов.

      Великая Отечественная приостановила развитие здравоохранения. Работа в этом направлении возобновилась после освобождения Бреста. Уже 1 августа 1944 года был создан городской отдел охраны здоровья. В Бресте открываются женская и детская консультации, молочная кухня, Дом ребенка на шестьдесят мест, городская больница, центральная поликлиника, вендиспансер, стоматологическая амбулатория, скорая помощь, туббольница, облаптекоуправление. В 1945 году этот список пополнился сестринским и фельдшерским пунктами, а также пунктами переливания крови и молочно-контрольным, санитарно-эпидемиологической станцией и бюро судмедэкспертизы. Через два года открыли родильный дом, шесть пунктов охраны здоровья и амбулаторию на Волынке.

      На первый курс после семи классов

      Возникла необходимость и медработниках. В послевоенные годы в Бресте трудилось только девяносто врачей и 287 представителей среднего медицинского персонала. Хотя население города и уменьшилось за годы войны почти с семидесяти тысяч человек до 14 960 тысяч, этого количества медицинского персонала оказалось недостаточно. К слову, только в 1959 году оно достигло довоенного уровня.

      В сентябре 1944 года была открыта фельдшерско-акушерская школа. Первым её директором назначили Михаила Амбросова. На первый курс на базе 7-8 классов зачислили 54 ученика на трёхлетний срок обучения. Через десять лет постановлением Совета министров БССР школа стала медицинским училищем Минздрава БССР. Также были открыты его филиалы в Кобрине и Малорите. Выпускники медучилища значительно сняли кадровую проблему младшего медицинского персонала.

      Диспансер с тремя отделениями

      Параллельно с увеличением числа специалистов продолжилась работа и по улучшению охраны здоровья жителей города и области. В 1950 году в Бресте открыт врачебно-физкультурный диспансер с тремя отделениями: лечебной физкультуры и два врачебных для контроля за взрослыми спортсменами и учениками детских спортивных школ. Через девять лет вступил в строй диспансер по выявлению заболеваний желез внутренней секреции на раннем этапе, предотвращению и ликвидации эндемического зоба и других эндокринологических заболеваний.

      В 60-е годы улучшились условия работы многих медицинских учреждений: кожного и онкологического диспансеров, расширена амбулатория Южного городка, введено в строй здание родильного дома на 180 мест, открылся психоневрологический и противотуберкулёзный диспансеры, Дом санитарного просвещения, детская больница, строилась областная больница с поликлиникой…

      В 70-годах на Белом озере построен профилакторий для работников Брестского железнодорожного узла. С каждым десятилетием улучшалась и укреплялась материальная база медучреждений, росло число специалистов, обновлялось оборудование… Параллельно успешно развивалась детская и взрослая хирургия, ортопедия, урология, кардиология, стоматология, гинекология…

      «Негостеприимные» боксеры

      Вместе со здравоохранением уделяли внимание и спорту. В 1940 году организовали спортивные товарищества, а 6 апреля этого же года уже прошёл международный матч по боксу. Кроме брестчан, которые заняли первое место, в нем принимали участие спортсмены из Москвы, Варшавы и других городов. На строительство спортивных сооружений было выделено полмиллиона рублей. В результате возникли общества «Спартак», «Строитель», «Буревестник», «Пищевик» с общим числом 1100 человек.

      Заработали секции фехтования, футбола, волейбола, баскетбола, гимнастики, лыж, коньков, бокса. Спортсмены секций занимали первые места на многих соревнованиях.

      Однако начало Отечественной войны приостановило спортивную жизнь в городе. Уже после освобождения Бреста открылись спортивные школы для молодежи и по подготовке квалифицированных спортсменов. Обновлялись товарищества «Динамо» и «Спартак», а в 1948 году созданы «Локомотив» и «Урожай». Напротив военного госпиталя были построены теннисные корты, которых влекли к себе горожан в выходные. Приступили к занятиям легкоатлеты, баскетболисты и велосипедисты. В районе Мухавца действовал 25-метровый бассейн.

      Первый олимпиец Бреста

      Оставалось немало вопросов по развитию спорта, которые нужно было решать в сжатые сроки. Сложности были в школах: они не имели помещений для физкультуры. Поскольку в Бресте всё делалось для массового спорта, по мере возможности, все проблемы разрешились. Активно шла работа по расширению штата. Так, уже в 1948 году в тридцати трёх коллективах насчитывалось более двух тысяч физкультурников, подготовлено два мастера спорта, два спортсмена первого разряда и 73 – второго.

      Как брестчане всех побили (в хорошем смысле) в 1940-м


      В 50-годы в детско-юношеской школе в разных секциях занималось 170 человек. В 1949 году сборная области заняла первое место на Всебелорусской спартакиаде школьников. В 1958 году в Тбилиси, где проходила Всесоюзная спартакиада школьников, брестчане выступили в составе сборной Беларуси. Команда девочек заняла первое место на 25-километровой дистанции, а юноши – второе.

      Старшим тренером сборной БССР по велоспорту был Николай Дранько – первый олимпиец Бреста. Он в 1928 году на ІХ Олимпийских играх в Амстердаме в составе сборной Польши занял пятое место. С 1953 года работал с детьми, стал организатором и директором ДЮСШ №2. Шестьдесят воспитанников Николая Дранько стали призёрами на первенствах СССР, больше 200 – призёрами чемпионатов БССР.

      Только занимайся!

      Вписали своё имя в спортивную жизнь города и области – Сергей Макаренко, Леонид Тараненко, Тамара Давыденко, Юлия Нестеренко, Любовь Черкашина, Дарья Скрыпник,Кристина Староселец, Алексей Лукашевич,Иван Киселевич и многие другие.

      Сегодня Брест по праву можно назвать спортивным. Стадионы, легкоатлетический манеж, Ледовый дворец, Гребной канал, лыжероллерные трассы, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения к услугам не только брестчан, но и многочисленных гостей города. Под стать областному центру и регионы Брестчины, где для занятий спортом также созданы все условия.

       
      Теги: Брест
       
       
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