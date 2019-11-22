Блондинка с короткострижеными волосами. В черном. Даша Цемра встретилась с поклонниками

Источник материала: Виртуальный Брест

22 ноября 2019 года. Консерва. Выставка победителей Осеннего салона с Белгазпромбанком «AFTER PARTY» собрала зрителей и поклонников на встречу в Дашей Цемра (Семчук). Блондинка с короткострижеными волосами. В черном. Затянутые в черный же ажур перчаток руки сжимают 3 простых бумажных конверта. 3 подарка зрителям от автора нашумевшего художественного проекта «Спадчына».





- Почему название проекта написано на английском, а не на нашем языке? – прозвучал вопрос из зала.

Возможно, большинство присутствующих только после ответа Даши прочитали слово «SPAD CHINA» по-иному.





Художника волнуют социально важные вопросы – экология, катастрофическое увеличение количества пластиковых отходов, уничтожение национального достояния на бытовом уровне.

Наши современники в погоне за модой рушат доставшиеся по наследству крепкие дома, делают евроремонты, окружая себя всеми возможными видами пластика, вытряхивают на свалках бабушкины сундуки, уничтожая старинные вышитые одежды, домашнюю утварь - от посуды до скатертей и рушников. Заменяя ценные и добротные вещи на дешевый ширпотреб.





Художник выбирает свой способ привлечь внимание к проблеме. Вышиванка становится холстом для черных штрихов граффити, символы национальной самости едва пробиваются сквозь черные печатные символы современности – штампы, тэги, смайлы…

На самом деле не важно, каким образом мы уничтожаем своё культурное наследие. Главное, чтобы каждый на своем месте сделал все возможное, чтобы его сохранить и приумножить.

Дарье Цемра тратит много сил и времени на свои произведения.

- Я предпочитаю, чтобы мои работы находились в общественных пространствах либо переезжали с места на место. Мне бы не хотелось, чтобы они были заперты и доступны избранным. Я не готова сразу расставаться с ними, поэтому ставлю высокие цены. Чтобы не сразу купили, - улыбается художница. – Еще одна тема, которая меня волнует, это отношение людей к животным. Тема тяжелая и я пока не знаю, как это показать. Невозможно все время поднимать острые вопросы, иногда нужно отвлечься, сделать 2-3 работы поспокойнее. Заскучать по острому и вернуться к теме.

- У вас есть любимые художники?

- Только один. Врубель.