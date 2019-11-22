|
Беларусь сыграет в финале за путевку на Euro-2020 в Минске. Но до этого надо победить грузин
23.11.2019 10:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
fair.ru
В Ньоне прошла жеребьевка мартовского плей-офф Euro-2020, где определятся обладатели четырех оставшихся путевок в финальную стадию турнира. В случае победы в марте 2020 года над сборной Грузии белорусы проведут финал дома.
Он состоится 31 марта с победителем пары Северная Македония – Косово.
В полуфинальных парах первой указана сборная, в чьей стране пройдет матч. А жеребьевка также определила, кто примет финал от турнира Лига наций.
Напомним, что Беларусь заняла предпоследнее место в своей группе С, опередив только сборную Эстонии.
Также предпоследними финишировал наш ближайший соперник Грузия. Сборная оказалась слабее швейцарцев, датчан и ирландцев и опередила только Гибралтар.
Участники другой пары полуфиналистов до последнего сражались за право попасть на Euro-2020 в основной сетке. Косово только в последнем проигранном матче с Чехией лишилась этого шанса, опередив в своей группе сборные Болгарии и Черногории.
Сборная Северной Македонии уступила путевки Польше и Австрии, но была сильнее Словении, Израиля и Латвии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ньоне прошла жеребьевка мартовского плей-офф Euro-2020, где определятся обладатели четырех оставшихся путевок в финальную стадию турнира. В случае победы в марте 2020...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)