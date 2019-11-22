Беларусь сыграет в финале за путевку на Euro-2020 в Минске. Но до этого надо победить грузин

Источник материала: Ежедневник



fair.ru

В Ньоне прошла жеребьевка мартовского плей-офф Euro-2020, где определятся обладатели четырех оставшихся путевок в финальную стадию турнира. В случае победы в марте 2020 года над сборной Грузии белорусы проведут финал дома.

Он состоится 31 марта с победителем пары Северная Македония – Косово.

В полуфинальных парах первой указана сборная, в чьей стране пройдет матч. А жеребьевка также определила, кто примет финал от турнира Лига наций.



Путь "D": Грузия — Беларусь, Северная Македония — Косово.

Финал — Тбилиси/Минск.



Путь "С": Шотландия — Израиль, Норвегия — Сербия.

Финал — Осло/Белград.



Путь "В": Босния и Герцеговина — Северная Ирландия, Словакия — Ирландия.

Финал — Сараево/Белфаст.



Путь "А": Исландия — Румыния, Болгария — Венгрия.

Финал — София/Будапешт.



20 из 24-х участников чемпионата Европы-2020 уже определились в отборочном раунде.



Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина.

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия.

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.

Корзина 4: Уэльс, Финляндия + четыре победителя плей-офф.



Напомним, что Беларусь заняла предпоследнее место в своей группе С, опередив только сборную Эстонии.

Также предпоследними финишировал наш ближайший соперник Грузия. Сборная оказалась слабее швейцарцев, датчан и ирландцев и опередила только Гибралтар.

Участники другой пары полуфиналистов до последнего сражались за право попасть на Euro-2020 в основной сетке. Косово только в последнем проигранном матче с Чехией лишилась этого шанса, опередив в своей группе сборные Болгарии и Черногории.

Сборная Северной Македонии уступила путевки Польше и Австрии, но была сильнее Словении, Израиля и Латвии.