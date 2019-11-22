Ферме в Омеленце изменения к «лицу»

Источник материала: Навiны Камянеччыны

После реконструкции ферма в Омеленце «приросла» доильно-молочным блоком и коровником на 320 голов. Строительство новых зданий рядом с действующей фермой началось осенью прошлого года, и теперь они уже введены в эксплуатацию.

Это только первый этап изменений, в следующем году здесь приступят ко второму – реконструкции уже существующего животноводческого помещения. Но обо всем по порядку.

– С оглядкой на современные требования установлены светоаэрационный конек, шторки, вентиляционные шахты и, конечно же, оборудование. Установлены два холодильника, рассчитанные на более чем 9 тысяч килограмм молока, вскоре здесь появится еще один на 10 тонн. Созданы комфортные новые условия труда для работников фермы: душевые кабины, раздевалки, комната отдыха и приема пищи, – «знакомит» со служебными помещениями заместитель директора по производству Владимир Огиевич.

Изменение условий содержания поголовья потребовало затрат на сумму более 3 миллионов рублей собственных средств и партнерских – СОАО «Беловежские сыры».





Β новом доильном зале – установка от «Вестфалии» 2х16. Это не единственная «обновка» этой фирмы. Аппарат для обработки вымени перед доением эффективно заменяет работу операторов. Теперь эта важная процедура автоматизирована и от качества ее выполнения зависит, в первую очередь, здоровье животного.

Поголовье в Омеленце будет под постоянным наблюдением благодаря умным «ошейникам» – специальным датчикам с системой идентификации КРС. Это позволит получать отчеты о двигательной активности, половой охоте, руминации (жвачке) животного, сравнивать результаты, чтобы предотвратить и диагностировать осложнения.

Сейчас в Омеленце 2038 голов КРС, это 27% от общего поголовья «АгроНивы». Более 440 голов – дойное стадо. С окончанием реконструкции здесь планируется увеличение поголовья, в том числе и за счет расформирования фермы в Дубравцах.

От каждой буренки здесь получают по 21 кг молока. С начала года удой на ферме составил 6127 кг, а это больше прошлогоднего показателя на 350 кг. Интересно, что молоко сорта «экстра» – это 97% от общего удоя (для сравнения 94% – средний показатель экстра-молока в «АгроНиве»).

Под руководством заведующей фермой Нины Романчук трудятся ее помощник, шесть операторов машинного доения, телятницы, восемь операторов по уходу за КРС, слесарь, ветврач.





В Омеленце всего три месяца работает зоотехником-селекционером Марина Нестерук. Живет молодой специалист в общежитии, предоставленном «АгроНивой» (родом она из агрогородка Антополь (Дрогичинский район)). Приступать к работе было страшно: в Пинском технологическом колледже Марина старательно изучала теорию. И даже на производственной практике все казалось легче, чем на работе. Но взаимопомощь, выручка, хорошее отношение коллектива фермы помогают найти выход из затруднительных ситуаций. Знает молодой специалист, что всегда может рассчитывать на помощь главного зоотехника Веры Масло.

Сегодня Марина справляется с, казалось бы, не совсем подвластной девушке работой: разделяет стадо на группы по физиологическому состоянию, продуктивности и другим факторам. Кроме того, следит за улучшением племенных качеств скота. Пока она только «набивает руку», а потом можно всерьез задуматься о дальнейшей учебе.

– Удалось ли приспособиться к новой жизни? – интересуюсь.

– Дорогу на работу уже найду с закрытыми глазами и помню режим работы магазина и почты, – отшучивается Марина.

На ферме побывала Наталия КОВПАНЬКО.

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