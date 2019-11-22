В Волковыске следователи выясняют обстоятельства травмирования 58-летнего мужчины

Источник материала: Новости Волковыска

По предварительным данным, 21 ноября в ходе осуществления работ по устранению неполадки ленточного конвейера слесарь-ремонтник ОАО «Красносельскстроматериалы» получил повреждения предплечья и рваные раны руки. В настоящий момент мужчина находится в районной больнице.

Установлено, что в случае обнаружения неисправности мужчина должен был уведомить мастера своей смены, однако этого не сделал. Так как рабочий день подходил к концу, он решил самостоятельно разобраться с неисправностью.

Следователями с привлечением специалистов Департамента государственной инспекции труда осмотрено место происшествия. Для установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователями также предстоит установить, соблюдались ли требования охраны труда и техники безопасности как самим мужчиной, так и организацией, сообщает Телеграм-канал Следственного комитета.



