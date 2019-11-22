В Волковыске совершено разбойное нападение

Источник материала: Новости Волковыска

Вечером 20 ноября в милицию обратился 56-летний мужчина, который сообщил о том, что на него в собственном доме напали неизвестные, угрожали ему, а после забрали деньги.





На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. По предварительным данным, около 22:10 20 ноября в частный жилой дом потерпевшего, расположенный в Волковыске, проникли трое неизвестных ему мужчин. Все они использовали маски с прорезями для глаз, а также угрожали 56-летнему жителю районного центра предметом, похожим на пистолет. Они насильно удерживали хозяина на кухне, требовали от него передачи денежных средств. Один из мужчин нанес ему удар в область головы. Затем они открыто похитили из его куртки денежные средства на общую сумму не менее 400 рублей.





Кроме того, правоохранителями установлено, что у потерпевшего несколько месяцев назад умерла мать, которая оставила ему в наследство денежные средства. Гражданин не раз звал к себе домой гостей для употребления спиртного и рассказывал им о деньгах. Через третьих лиц информация об имеющихся деньгах дошла до компании молодых людей, которые и решили совершить разбой.

Следователями осмотрено место происшествия. Проведены неотложные следственные действия, обнаружены и изъяты различные предметы и объекты, по которым планируется назначение ряда исследований.

Ночью 21 ноября все трое подозреваемых (молодые парни 19, 18, 17 лет) задержаны сотрудниками милиции в съемной квартире, где они проживали с сентября текущего года. Один из подозреваемых указал место в черте города, где правоохранителями были обнаружены три маски с прорезями для глаз, предмет, похожий на пистолет, а также часть денег.