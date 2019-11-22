Источник материала: Новости Волковыска

В ходе проведения поисковых мероприятий, направленных на выявление взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сотрудниками 9-го управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь в лесном массиве вблизи города Волковыск обнаружены боеприпасы: 37 миллиметровый артиллерийский снаряд, 50 миллиметровая минометная мина, 45 миллиметровый артиллерийский снаряд, два 76 миллиметровых артиллерийских снаряда, две ручные гранаты РГД-33, две ручные гранаты Ф-1.



Внушительный арсенал был изъят и вывезен на полигон вблизи деревни Рупейки, где уничтожен.



Милиция напоминает: в случае обнаружения подобных опасных находок (часть из которых и по сегодняшний день находится в пригодном для использовании состоянии), необходимо обращаться в органы внутренних дел.



Отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкомэхо войны в Волковысском районе



В ходе проведения поисковых мероприятий, направленных на выявление взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сотрудниками 9-го управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь в лесном массиве вблизи города Волковыск обнаружены боеприпасы: 37 миллиметровый артиллерийский снаряд, 50 миллиметровая минометная мина, 45 миллиметровый артиллерийский снаряд, два 76 миллиметровых артиллерийских снаряда, две ручные гранаты РГД-33, две ручные гранаты Ф-1.



Внушительный арсенал был изъят и вывезен на полигон вблизи деревни Рупейки, где уничтожен.



Милиция напоминает: в случае обнаружения подобных опасных находок (часть из которых и по сегодняшний день находится в пригодном для использовании состоянии), необходимо обращаться в органы внутренних дел, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.