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Сморгонские дожинки пришли на смену Ивьевским

23.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Дожинки – праздник окончания жатвы. Имеет языческие корни и ряд названий: Успленне, Богородица, Первая Пречистая, Большая Пречистая, Аспажа, Госпожа, Спажа, Большая Спажа, Зеленая, Зельная, Спление, Толока.

В 1927 году польский президент Игнатий Мостицкий сделал Дожинки государственным праздником. Его до этого времени отмечают Польше.

В 2018-м областные ««Дажынкі» гостеприимно приняла Ивьевщина. До сих пор ивьевчане находятся под впечатлением этого прекрасного праздника, собравшего цвет агрокомплекса Гродненщины, лучшие творческие коллективы, различные тематические выставки.

Как и ивьевчане, сморгонцы долго и упорно готовились к празднику!

Сморгонские дожинки пришли на смену Ивьевским

Сморгонские дожинки пришли на смену Ивьевским

Сморгонские дожинки пришли на смену Ивьевским

Сморгонские дожинки пришли на смену Ивьевским

 
Фотография 5

Сморгонские дожинки пришли на смену Ивьевским

Сморгонские дожинки пришли на смену Ивьевским

Сморгонские дожинки пришли на смену Ивьевским

Сморгонские дожинки пришли на смену Ивьевским

В. ПОБОЛЬ, ФОТО С. Зенкевича.
 
 
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Дожинки – праздник окончания жатвы. Имеет языческие корни и ряд названий: Успленне, Богородица, Первая Пречистая, Большая Пречистая, Аспажа, Госпожа, Спажа,...
 
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