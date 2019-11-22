Александр Лукашенко направил поздравление участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2019» в Сморгони

Источник материала: Ивьевский край

поздравлении . «Аграриев недаром называют солью земли. Вы избрали своей профессией тяжелый, но почетный крестьянский труд. Плодами этого труда богатеет наша Беларусь», - говорится в

Глава государства констатировал, что Гродненская область внесла в республиканский каравай почти 1,5 млн. т зерна. Она занимает ведущие позиции в стране по большинству сельскохозяйственных показателей.

«Теплых слов благодарности заслуживают все, кто беззаветно любит родную землю и трудится на общий достойный результат: специалисты, занятые в животноводстве и растениеводстве, ученые-селекционеры, механизаторы, работники сервисных служб, транспортных и перерабатывающих предприятий», - отметил Президент.

Александр Лукашенко убежден, что агропромышленный комплекс Гродненской области способен и в дальнейшем успешно решать важные задачи, которые стоят перед областью, передавать традиции новым поколениям тружеников села и неустанно работать во благо Беларуси и ее народа.