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Под Могилёвом при столкновении микроавтобуса с трактором погибли два человека

23.11.2019 09:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 ноября примерно в полшестого вечера возле деревни Солтановка Могилёвского района произошло смертельное ДТП. 

Как сообщает МВД Беларуси, 52-летний водитель «ГАЗели» двигался по трассе Р93. В машине также находились шесть пассажиров. На 17 км дороги автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в трактор «МТЗ», которым управлял 54-летний водитель. 

В аварии погибли 54-летний и 21-летний пассажиры «ГАЗели», водитель и пассажир получили травмы, они госпитализированы. 

К месту происшествия выезжали следователи, сотрудники ГАИ, ГКСЭ и медики. Выясняются обстоятельства случившегося. 

На прошлой неделе в Сморгонском районе столкнулись легковушка и фура. 

Один из водителей погиб – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 22 ноября примерно в полшестого вечера возле деревни Солтановка Могилёвского района произошло смертельное ДТП.  Как сообщает МВД Беларуси,...
 
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