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Под Могилёвом при столкновении микроавтобуса с трактором погибли два человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 ноября примерно в полшестого вечера возле деревни Солтановка Могилёвского района произошло смертельное ДТП.
Как
В аварии погибли 54-летний и 21-летний пассажиры «ГАЗели», водитель и пассажир получили травмы, они госпитализированы.
К месту происшествия выезжали следователи, сотрудники ГАИ, ГКСЭ и медики. Выясняются обстоятельства случившегося.
На прошлой неделе в Сморгонском районе столкнулись легковушка и фура.
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Новости Беларуси. 22 ноября примерно в полшестого вечера возле деревни Солтановка Могилёвского района произошло смертельное ДТП. Как сообщает МВД Беларуси,...
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