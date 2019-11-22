В Лепеле местный житель помог задержать продавцов поддельных монет

Источник материала: Аргументы и факты

21 ноября житель Лепеля увидел подозрительных граждан неславянской наружности, которые продавали монеты на улице. Мужчина позвонил в милицию.

Сотрудники Лепельской милиции вышли на автомобиль с российскими номерами, на котором передвигались продавцы «раритетов». Мужчину и женщину доставили в отдел милиции.