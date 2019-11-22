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В Лепеле местный житель помог задержать продавцов поддельных монет

23.11.2019 11:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Лепеле местный житель помог задержать продавцов поддельных монет
МВД Республики Беларусь

21 ноября житель Лепеля увидел подозрительных граждан неславянской наружности, которые продавали монеты на улице. Мужчина позвонил в милицию.

Сотрудники Лепельской милиции вышли на автомобиль с российскими номерами, на котором передвигались продавцы «раритетов». Мужчину и женщину доставили в отдел милиции. 

Изъят пакет с монетами, похожими на образцы царской чеканки. Установлено,  что задержанные причастны к аналогичной сделке месячной давности в Молодечно - там местному жителю продали три поддельные монеты и медаль, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси. 

В Лепеле местный житель помог задержать продавцов поддельных монет
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Теги: Гродно
 
 
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Злоумышленники под видом строителей, нашедших клад, предлагали прохожим купить поддельные золотые и серебряные монеты.
 
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