В Лепеле местный житель помог задержать продавцов поддельных монет

21 ноября житель Лепеля увидел подозрительных граждан неславянской наружности, которые продавали монеты на улице. Мужчина позвонил в милицию.
Сотрудники Лепельской милиции вышли на автомобиль с российскими номерами, на котором передвигались продавцы «раритетов». Мужчину и женщину доставили в отдел милиции.
Изъят пакет с монетами, похожими на образцы царской чеканки. Установлено, что задержанные причастны к аналогичной сделке месячной давности в Молодечно - там местному жителю продали три поддельные монеты и медаль, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.