Так где же хлебные новинки?

Источник материала: Радзiма

«На выставке-дегустации изделий нашего хлебозавода пробовала новинки продукции — «Мужской» и «Женский» хлеб. Понравились, хотела купить домой, но, к сожалению, в магазине такого хлеба ни разу не видела — в лучшем случае только ценник оставался. То ли его к вечеру разбирают (я захожу в магазин после работы), то ли пекут мало?» — с таким вопросом в редакцию по телефону обратилась наша читательница, которая представилась Ириной. А мы, в свою очередь, обратились к начальнику лаборатории Глусского райпо Инессе Зубкевич и попросили ее прояснить ситуацию с хлебными новинками. По словам специалиста, хлебцы «Мужской новый» и «Женский новый» выпекаются по понедельникам, средам и пятницам, примерно по 50 штук каждого из этих наименований. В магазины Глуска они поступают примерно после 14 часов, количество зависит от поданных заявок. Больше всего таких хлебцов заказывает «Родны кут» № 1 («Глусчанка») и магазины райпо в Осиповичском районе. Это действительно вкусные и полезные изделия, отмечает начальник лаборатории, в хлебцах «Женских» — в качестве добавок используются ядро подсолнечника, семена льна, кунжута, овсяные хлопья, сушеная морковь, а хлебцам «Мужским» своеобразный вкус и аромат придает жареный репчатый лук. Если заявок будет больше, то и выпекать хлебцов станут больше. А раз так, то посоветуем покупателям не просто искать этот товар на хлебных полках, а спрашивать его у продавцов, те, видя покупательский интерес, будут делать большие заказы. Словом, связь между спросом и предложением по-прежнему действует.