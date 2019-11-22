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Известного беларуского журналиста Чуденцова задержали. Пишут, из-за его связи с Nexta

23.11.2019 11:50 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 22 ноября, стало известно о задержании известного беларуского журналиста Владимира Чуденцова. Вечером 21 ноября его арестовали в поезде, который ехал из Бреста в Варшаву. Об этом пишут «Радые Свобода» и TUT.by.

Во время таможенного контроля у мужчины якобы нашли пакетик с наркотиками. Уже в Польше журналиста должен был встретить его приятель, но Чуденцов из поезда так и не вышел. Знакомый сообщил об этом в СМИ – и те обратились в Брестский РОВД: там подтвердили, что Чуденцов взят под стражу. Причину ареста не уточнили. Спустя несколько суток МВД до сих пор не комментирует ситуацию.

Корреспонденты «Радые Свобода» связались с матерью журналиста, которая рассказала, что к ней домой (она живет вместе с сыном в Минске) силовики пришли с обыском. «Его [сына] задержали, сейчас он в СИЗО в Бресте. После сразу провели обыски у нас дома в Минске. Здесь также нашли несколько пакетов. Причем в таких местах, что я никогда не могла бы подумать, что там может что-то быть. Поднимали мебель, передвигали. Я не верю, что Володя имеет к этому отношение, что это его пакеты», – уточнила мать Чуденцова.

Владимира Чуденцова уже посетила адвокат. По ее словам, он находился в ИВС Ленинского района РОВД Бреста. Юрист заявила, что журналиста задержали на трое суток, пока уголовное дело не возбуждали. Других подробностей она не раскрыла, так как находится под подпиской о неразглашении.

В сети пишут, что арест Чуденцова может быть следствием его связи с блогером Nexta, Степаном Путило, но эта информация официально не подтверждена. В частности, пользователи предполагают, что причиной задержания может быть помощь журналиста в создании фильма Nexta с критикой Александра Лукашенко (его просмотрели более 2,5 миллиона раз), но Путило говорит, что это не совсем так: «С Владимиром [Чуденцовым] я действительно время от времени общался, советовался по некоторым вопросам. Возможно, отсюда эти сплетни. Но с каналом это никак не связано. Было бы очень глупо доверять участие в таком проекте человеку, который постоянно живет в Беларуси, к которому могут в любое время прийти с обыском или безосновательно задержать – как это и произошло вчера».

Тем временем в поддержку Чуденцова запустили хэштег #FreeChudentsov. Nexta опубликовал  видео, посвященное кейсу журналиста. Его можно найти на YouTube-канале блогера. В ролике, который просмотрели почти 13 тысяч раз, Степан утверждает, что дело против Чуденцова – политическое, и мужчину взяли под арест, дабы внушить страх блогеру: «Ведь меня лично достать не могут, поэтому стали заходить через тех, кто мне близок и дорог: чтобы напугать и отомстить».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Вчера, 22 ноября, стало известно о задержании известного беларуского журналиста Владимира Чуденцова. Вечером 21 ноября его арестовали в поезде, который ехал из...
 
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