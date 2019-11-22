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История в картинке: Путин борется с гриппом в правительстве

23.11.2019 11:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Карикатурист «Собеседника» — о путинском контроле вакцинации от гриппа среди членов правительства Медведева.


Рисунок: Камиль Бузыкаев

Президент РФ Владимир Путин разразился бурным монологом о пользе прививок от гриппа для членов правительства и потребовал вакцинировать всех поголовно.

На днях в здании правительства обустроили медпункт и завезли вакцину. О ходе профилактики гриппа ничего не сообщается. Посмотрим, уберегут ли Медведева на этот раз.
 
 
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Карикатурист «Собеседника» — о путинском контроле вакцинации от гриппа среди членов правительства Медведева.
 
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