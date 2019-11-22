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Белорусы победно дебютировали на ЧМ по пляжному футболу

23.11.2019 11:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Беларуси по пляжному футболу с победы дебютировала в финальной стадии чемпионата мира в парагвайском Асунсьоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В матче первого тура предварительной группы С белорусы разгромили команду Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 5:1. Голевым дублем у победителей отметился Игорь Бриштель, еще по мячу забили Илья Савич, Валерий Макаревич и Денис Самсонов. В другом поединке этого квартета россияне в упорнейшей борьбе одолели сборную Сенегала - 8:7.

Во второй игровой день, 24 ноября, белорусская дружина будет соперничать с сенегальцами, а 26 ноября - встреча с россиянами.

Результаты стартовых встреч в остальных группах:

А - Япония - Парагвай (5:4), Швейцария - США (8:6);

В - Италия - Таити (12:4), Уругвай - Мексика (1:0);

D - Португалия - Нигерия (10:1), Бразилия - Оман (8:2).

После группового этапа в 1/4 финала выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Четвертьфиналы пройдут 28 ноября, полуфиналы - 30 ноября, решающий поединок за чемпионский титул и встреча за бронзовые награды состоятся 1 декабря.

На прошлом планетарном форуме, проходившем в 2017 году в столице Багамских островов Нассау, свой 14-й чемпионский титул завоевала сборная Бразилии, разгромившая в финале команду Таити с результатом 6:0. Бронзу неожиданно выиграла сборная Ирана, победившая в игре за третье место Италию со счетом 5:3.
 
 
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Сборная Беларуси по пляжному футболу с победы дебютировала в финальной стадии чемпионата мира в парагвайском Асунсьоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
 
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