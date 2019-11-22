Баскетболистка Елена Левченко: сборная? Со мной никто вообще не связывался









"Сразу поясню, что со мной никто вообще не связывался [перед матчем с Великобританией], не интересовался, где я, что я, чем занимаюсь, какие у меня планы на будущее и в принципе, готова ли я приехать на сборы. Когда у человека [Трофимовой] спросили, закончила ли Елена выступления за сборную, она говорила, что ничего такого не слышала. Так как можно такое от меня услышать, если со мной ни федерация, ни главный тренер сборной не связывались?





Перед началом сборов я находилась в Минске , правда, никто об этом не знал. Планировала приехать в сборную. Но в последний момент узнала, что меня сняли со ставки национальной команды. Никто даже не предупреждал об этом! А у нас по закону за месяц до окончания контракта должны выслать письмо, в котором сообщается о нежелании продлевать контракт. Все понимаю, я за законы. Плюс есть же какие-то человеческие отношения. Я столько лет отдала сборной, всегда приезжала в команду. Лишь раз, на чемпионат Европы-2017, не смогла поехать. Мне реально нужно было подлечиться. Не известно, как потом бы сложилась моя карьера, если бы не взяла перерыв. Но люди этого не знают, начинают думать, предполагать, что я просто не захотела приезжать. Максим Владимирович [Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола] говорил, что якобы из-за конфликта с главным тренером. Настолько примитивные вещи люди начали говорить, хотя, повторюсь, мне действительно нужна была пауза, чтобы подлечиться. Я и тогда, и сейчас планирую продолжать играть. Но меня [тогда] осудили, оговорили, даже сняли со ставки. С Максимом Владимировичем обсудили этот момент, нашли общий язык – меня вернули. Ситуацию отпустили. И вот сейчас снова…





Я все время говорю: неужели нельзя как-то по-человечески относиться ко мне? Неужели нельзя было позвонить, спросить, предупредить? Самое интересное то, как я узнала о том, что уже не на ставке [в национальной команде]. Была в Минске, ко мне подошел человек, который вообще не имеет никакого отношения к сборной и говорит, что ходят слухи, будто я уже не являюсь игроком национальной сборной. На что я ему отвечаю: "Честно, даже не знала об этом. Мне никто ничего не говорил", — рассказала Левченко в интервью by.tribuna.com.



