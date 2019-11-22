В «Клубе редакторов» раскритиковали политику России

belsat.eu Речь идет о сюжете Euronews, где рассказывалось о том, что в Беларуси прошли выборы в парламент и ни один оппозиционер туда не попал, пишет





Главным спикером в материале был активист «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель: он говорил, что оппозиция не признает результаты выборов, а большинство беларусов выступает против Александра Лукашенко. Сразу после выхода сюжета Euronews все государственные телеканалы выпустили материалы, где жестко критиковался материал и лично Евгений Афнагель.





Редакторы государственных СМИ в «Клубе редакторов» назвали сюжет Euronews «агиткой», «антипрезидентской пропагандой» и «заказом».





Генеральный директор БелТА Ирина Акулович обратила внимание на то, что сюжет Euronews вышел только в русскоязычном эфире.





«Я не уверена, что Брюссель так уж был заинтересован в этом. Вполне возможно, что он [Euronews – прим. Belsat.eu] был ангажирован другими соседями. Ведь сейчас идут сложные переговорные процессы и они стараются повлиять на Беларусь с разных сторон», – отметила она.





Участники также упомянули публикацию, которая вышла на этой неделе в газете «Коммерсант» под заголовком «Диктатор в отчаянии. Это дает нам прекрасные возможности ». Статья была посвящена слушаниям по Беларуси в Хельсинкской комиссии Конгресса США. В этом материале и в материале Euronews участники «Клуба редакторов» увидели звенья одной цепи.









«Открытая заказуха. Никогда этого не было видно», – заявил главный редактор «СБ – Беларусь сегодня» Дмитрий Жук.





Председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков процитировал известного российского журналиста Николая Сванидзе, который саркастически заметил, что руководство России создало атмосферу, когда чуть ли не все соседи воспринимаются как враги и поэтому страна должна готовиться к войне.





«Они сами себя закрыли в крепости и начинают видеть врагов в каждом», – добавил Марков. «Мы готовы сотрудничать [с Россией – прим. Belsat.eu], но если нужно как перед паном согнуться – тогда спасибо, не надо», – подчеркнул он.





Директор беларуского представительства телерадиокомпании «Мир» Владимир Перцов отметил, что таким образом российские пропагандисты настраивают население Беларуси и РФ друг против друга.





«Какие цели они преследуют? Создать друг у друга образ врага? Настроить россиян против беларусов?», – спросил он.





Теме попыток России повлиять на Беларусь была посвящена половина программы. Вторую половину посвятили выборам в Палату представителей. Участники «Клуба редакторов» жестко критиковали оппозицию и особенно наблюдателей. Наблюдателей обвиняли в провокациях и давлении на членов избирательных комиссий. Дмитрий Жук сравнил методы работы наблюдателей с «рэкетом 90-х».







