Названа причина болезни Паркинсона

По словам руководителя научной группы Филипа Шеперьянса, наиболее опасны могут быть антибиотики широкого спектра действия и те, которые применяются против анаэробных бактерий и грибков.





Специалист отметил, что у большинства пациентов, страдающих от этого неврологического заболевания, патология может проявляться в кишечнике и предшествовать возникновению таких симптомов, как медлительность, тремор и мышечная ригидность.









В январе ученые из США и Нидерландов сообщили, что в скором будущем мир будет охвачен пандемией болезни Паркинсона из-за демографической ситуации и других факторов. Расстройства нервной системы являются одной из основных причин инвалидности в современном мире, а наибольшее распространение за последние десятилетия получила болезнь Паркинсона.



