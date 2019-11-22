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Названа причина болезни Паркинсона

23.11.2019 10:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ученые Университета Хельсинки (Финляндия) выяснили, что применение антибиотиков увеличивает риск развития болезни Паркинсона. Об этом сообщается в пресс-релизе на Medical Xpress.

По словам руководителя научной группы Филипа Шеперьянса, наиболее опасны могут быть антибиотики широкого спектра действия и те, которые применяются против анаэробных бактерий и грибков.

Специалист отметил, что у большинства пациентов, страдающих от этого неврологического заболевания, патология может проявляться в кишечнике и предшествовать возникновению таких симптомов, как медлительность, тремор и мышечная ригидность.


В январе ученые из США и Нидерландов сообщили, что в скором будущем мир будет охвачен пандемией болезни Паркинсона из-за демографической ситуации и других факторов. Расстройства нервной системы являются одной из основных причин инвалидности в современном мире, а наибольшее распространение за последние десятилетия получила болезнь Паркинсона.

С 1990 года по 2015 число пациентов с этой болезнью превысило шесть миллионов. По расчетам ученых, к 2040 году из-за увеличения среднего возраста населения количество больных превысит 12 миллионов, пишет lenta.ru
 
 
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Ученые Университета Хельсинки (Финляндия) выяснили, что применение антибиотиков увеличивает риск развития болезни Паркинсона. Об этом сообщается в пресс-релизе...
 
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