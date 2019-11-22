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Что настораживает в волне мошенничеств с банковскими карточками?
Источник материала: Партизан
Министерство внутренних дел предупредило белорусов о волне мошенничества с банковским карточками. За пару дней — более 150 пострадавших.
Национальный банк, в свою очередь, разъяснил белорусам,
БПС-Сбербанк
Но ответов на главные вопросы все-таки нет. Откуда у мошенников сведения, которые составляют банковскую тайну.
Так, из аудиозаписи, распространенной в СМИ, четко видно, что мошенник звонивший по телефону, знал не только фамилию-имя отчество абонентки, но также то, что она является клиентом именно БПС-Сбербанка, а кроме того — то, что она подавала в банк некую заявку.
«Какая-то волшебная ситуация: никто не озвучивает даже теорий, откуда у мошенников номера карт в связке с ФИО и телефоном их держателей. Ну, типа вот так бывает, пацаны...» – прокомментировал ситуацию известный журналист Денис Блищ.
И, действительно, откуда? Банки и МВД скрывают большую утечку?
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Министерство внутренних дел предупредило белорусов о волне мошенничества с банковским карточками. За пару дней — более 150 пострадавших.
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