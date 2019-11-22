Что настораживает в волне мошенничеств с банковскими карточками?

что такое вишинг и как предостеречь себя от потери денег. Национальный банк, в свою очередь, разъяснил белорусам,и как предостеречь себя от потери денег.





предоставил СМИ аудиозапись разговора, как мошенник пытался выудить конфиденциальную информацию у клиентки банка. БПС-Сбербанкаудиозапись разговора, как мошенник пытался выудить конфиденциальную информацию у клиентки банка.





Но ответов на главные вопросы все-таки нет. Откуда у мошенников сведения, которые составляют банковскую тайну.





Так, из аудиозаписи, распространенной в СМИ, четко видно, что мошенник звонивший по телефону, знал не только фамилию-имя отчество абонентки, но также то, что она является клиентом именно БПС-Сбербанка, а кроме того — то, что она подавала в банк некую заявку.





«Какая-то волшебная ситуация: никто не озвучивает даже теорий, откуда у мошенников номера карт в связке с ФИО и телефоном их держателей. Ну, типа вот так бывает, пацаны...» – прокомментировал ситуацию известный журналист Денис Блищ.





И, действительно, откуда? Банки и МВД скрывают большую утечку?



