ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что настораживает в волне мошенничеств с банковскими карточками?

23.11.2019 10:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министерство внутренних дел предупредило белорусов о волне мошенничества с банковским карточками. За пару дней — более 150 пострадавших.

Что настораживает в волне мошенничеств с банковскими карточками?
Национальный банк, в свою очередь, разъяснил белорусам, что такое вишинг и как предостеречь себя от потери денег.

БПС-Сбербанк предоставил СМИ аудиозапись разговора, как мошенник пытался выудить конфиденциальную информацию у клиентки банка.

Но ответов на главные вопросы все-таки нет. Откуда у мошенников сведения, которые составляют банковскую тайну. 

Так, из аудиозаписи, распространенной в СМИ, четко видно, что мошенник звонивший по телефону, знал не только фамилию-имя отчество абонентки, но также то, что она является клиентом именно БПС-Сбербанка, а кроме того — то, что она подавала в банк некую заявку.

«Какая-то волшебная ситуация: никто не озвучивает даже теорий, откуда у мошенников номера карт в связке с ФИО и телефоном их держателей. Ну, типа вот так бывает, пацаны...» – прокомментировал ситуацию известный журналист Денис Блищ. 

И, действительно, откуда? Банки и МВД скрывают большую утечку?
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство внутренних дел предупредило белорусов о волне мошенничества с банковским карточками. За пару дней — более 150 пострадавших.
 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Волчек: «Маша и Медведь» — это чипсы». Мультфильмы нельзя недооценивать в воспитании детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика