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Игорь Волчек: «Маша и Медведь» — это чипсы». Мультфильмы нельзя недооценивать в воспитании детей

23.11.2019 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На «Беларусьфильме» провели третью встречу с мэтрами отечественного кино. На этот раз с режиссером-мультипликатором Игорем Волчеком.



Простому человеку с улицы на киностудию не попасть — пропускная система. Суровый вахтер непременно остановит перед турникетом вопросами: «Куда? К кому?» Но раз в месяц воздействовать на бдительного работника можно волшебным словом «киноклуб». Стоит произнести — и вот вы свободно гуляете по коридорам главной кинофабрики страны, пишет minsknews.by

Встречи в новом формате на «Беларусьфильме» организуют с сентября.

— Хотим, чтобы киносообщество начало общаться, — объяснял генеральный директор киностудии Владимир Карачевский, когда проект лишь задумывался. — Идею поддерживают Союз кинематографистов и Гильдия киноактеров. Встречи посвятим истории белорусского кино и отечественным мэтрам. С 2020 года планируем приглашать зрителей на предпремьерные показы, презентации и концерты.


Удалось ли? Первый клуб собирал режиссер и сценарист Владимир Орлов. Он рассказывал, как начинался белорусский кинематограф. На второе заседание приглашал в гости его коллега Вячеслав Никифоров, снявший «Благородного разбойника Владимира Дубровского», «Отцов и детей» и многие другие картины.

И вот мы направляемся на третью, ноябрьскую встречу: ее решили посвятить анимации. Даже тот, кто оказался на киностудии впервые, не заблудится в здешних лабиринтах — для новичков развесили таблички с указателями.

— Раньше в коридорах жизнь кипела, — переговариваются пожилые посетители, видимо, бывшие сотрудники. — Теперь пустота… А для творчества ведь общение нужно, контакт!

До начала еще минут 15, а зал переполнен. Еле нахожу место на галерке. Следом за мной — толпа студентов, которым везет меньше. Молодежи приходится расположиться на полу, но их это не смущает. Ребята с комфортом усаживаются на ступеньках и даже умудряются вытянуть ноги. Встречи-то бесплатные, грех не сходить!

На экране показывают отрывки из мультфильмов Игоря Волчека «Каприччио» (1986), «Как лиса волка судила» (1989), «Кончерто Гроссо» (1990), «Нестерка» (2003–2013). Первая мысль: какие они разные — для детей и взрослых, пасмурные и солнечные, ироничные и печальные. Автор считает: в творчестве нужно иметь свое лицо, чтобы тебя узнавали. Хотя сам этому рецепту почему-то не следует.

— Посмотрев фильмы, никто не скажет, что это работы именно Волчека. Мне нравится разнообразие, — делится соображениями режиссер. — Есть мнение, что мультфильмы — развлекалочка для детей. Нет, это самостоятельный вид искусства, причем очень глубокий. Анимация начинается там, где заканчиваются возможности игрового кино. Всё, что придет в голову, можно реализовать. Любые артисты, декорации и фантазии в вашем распоряжении. В анимации можно всё!

И. Волчек уверен: мультфильмы нельзя недооценивать в воспитании детей.

— «Маша и Медведь» — это чипсы. Дал ребенку планшет — и вроде занял его чем-то на время. Но разве можно кормить только фастфудом? Нужно еще и образовывать! У нас это понимают, ведь анимацию полностью финансирует государство. Роль мультфильмов в воспитании подрастающего поколения огромна!

Игорь Волчек — мультипликатор, режиссер, композитор. Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь. На киностудии «Беларусьфильм» работает с 1968 года.
 
 
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На «Беларусьфильме» провели третью встречу с мэтрами отечественного кино. На этот раз с режиссером-мультипликатором Игорем Волчеком.
 
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