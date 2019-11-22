Виктор Бабарико: А зачем заниматься бизнесом с 3% рентабельности

myfin.by Его выступление состоялось в ходе презентации программы Европейского фонда Юго-Восточной Европы «Сила местной валюты» в рамках Всемирной недели предпринимательства в Минске . В Беларуси программа будет реализована через первого и крупнейшего партнера EFSE – Белгазпромбанк, пишет





EFSE намерен в течение 3 лет предоставлять средства банкам и небанковским кредитным организациям, чтобы они могли увеличить кредитование малых и средних предприятий в местной валюте. Размер фонда в целом составляет около 1 млрд евро.

Почему бизнес малый, а ставки высокие?

– Стоимость всегда очень сильно отличалась для малого и среднего бизнеса и предприятий госсектора и крупных клиентов. Меня, как руководителя крупного банка, всегда мучил вопрос: почему малый и средний бизнес имеет ставки по кредитам выше, чем крупный корпоративный бизнес? Это не специфика Белгазпромбанка. Это не специфика Беларуси. Это повсеместная практика. Логика же кредитования иная: меньше риски – меньше ставки. Если МСБ несет в себе по сумме меньшие риски, то почему он платит за кредиты больше, чем платят крупные клиенты?

Эта тема обсуждается и продолжает оставаться важной в дискуссии о финансировании МСБ.





– Крупные корпорации, несущие в себе намного большие риски, имеют низкие ставки по кредитам. Надо отдать должное – они обеспечивают большой оборот. Но могу сказать по нашему банку – совокупно портфель кредитов и портфель пассивов крупных и малых предприятий начинает выравниваться. Поэтому перекос в отношении ставки – тема, которую можно обсуждать.





Разве это бизнес, если он не выдерживает ставки кредита в 12-15%?

– С другой стороны, я всегда спорю с нашими предпринимателями, если ваш бизнес с его рентабельностью и себестоимостью, в которой кредиты составляют от 10% до 15%, не выдерживает ставки в 12-15%, то что это за бизнес тогда?









Виктор Бабарико (в центре слева) и инвестиционный менеджер Finance in Motion GmbH Андрей Столяр (в центре справа). Фото Myfin.by





Когда приходят и говорят: ребята, у меня нет возможности отдавать кредит под 15%, при том что в себестоимости продукции он занимает те же 15%, значит, 2,5% всего лишь от прибыли. Что ж это за малый и средний бизнес, для которого 2,5% уже проблематично?

В Беларуси валютные риски – главные риски

Валюта кредитования – это была самая большая проблема. То есть мы все годы, когда работали с нашими международными финансовыми институтами и партнерами, говорили: малый и средний бизнес в основной своей массе (понятно, что есть экспортное ориентирование) – это локальная история. И валютные риски в Беларуси очень большие, здесь каждые 4-5 лет проходят постоянные эксперименты с курсом. Все прекрасно понимают, что валютный риск для МСБ – самый существенный из рисков.





Виктор Бабарико отметил, что международные финансовые институты, которые нацелены на поддержку развития МСБ, также говорили, что поскольку должны принять на себя валютный риск, то нужно и страхование этого риска.





Программа, которая сейчас запускается EFSE, имеет ряд преимуществ. Через нашего резидента у МСБ формируется история международного заимствования, а также открываются новые возможности с помощью фонда, который занимается частным бизнесом и явно далек от политики.









Виктор Бабарико отметил: «Эта линия демонстрирует рынку и внешним кредиторам возможности формирования новых программ, а для нас это значит – расширение заимствования в белорусском рубле».





Что касается сроков, они достаточно комфортные – практически все новые кредитные программы для МСБ составляют около трех лет.

Не бывает кредитов для спасения

– Есть два типа ссудного капитала: ростовщический и банковский. Ростовщический капитал ожидает беды от заемщика: чем тебе хуже, тем лучше я буду себя чувствовать. Банковский капитал – это иная история: чем лучше ты чувствуешь себя, тем лучше я буду себя чувствовать.





– В нашей стране распространен специфический подход: спасите кредитом умирающее предприятие. Не бывает кредита для спасения, потому что кредит – это платная история. Причиной для получения банковского кредита должен быть успех: у вас все хорошо, но не хватает денег развиваться. Ростовщик делает по-другому: вам плохо, он берет вашу машину за 3 копейки и ждет, когда сможет ее продать за 3 рубля.





– У нас же в стране восприятие проблем бизнеса таково: у меня плохо, я набрал кредитов и не отдаю, но теперь банки виноваты, что у меня все плохо.

Зачем заниматься бизнесом с рентабельностью 3%?

Комментируя замечание, что бизнесу (речь шла о женском предпринимательстве) при низкой рентабельности 3-5% трудно отдавать банковские кредиты под 15%, Виктор Бабарико ответил:

– А зачем заниматься бизнесом с 3% рентабельности, если можно просто положить свои деньги в банк и ходить принцессой. Зачем вам такой бизнес – только ради удовольствия чувствовать себя бизнесменом?





– Бизнес – это не история социальной занятости. Я не поверю, что кто-то занимается бизнесом с рентабельностью 3-5%. Низкорентабельный бизнес у нас – это около 15%. Если вы говорите, что бизнес имеет 3% рентабельности, то это просто самореализация. Только зачем риски перекладывать на банк? Вот вы приходите в банк и говорите: слушайте, я тут поиграю в бизнес, а если не получится – дайте мне денег и поддержите меня в этой игре. Так не бывает. Зачем вам заниматься бизнесом, если есть более надежный инструмент с той же самой доходностью – положите деньги на депозит.

Законодатели не в курсе взаимосвязи кредитов и депозитов

– Мне нравится на эту тему разговаривать с нашими законодателями. Они говорят: кредиты дорогие. Я говорю: хорошо, а депозиты? А депозиты, говорят, дешевые. И когда я им рассказал, что, оказывается, депозиты являются основанием кредитов – депутаты сильно удивились. Они мне так и не поверили, что маржа банка – это разница между депозитом и кредитом. Сказали: вы нас обманываете. Вот такая финансовая грамотность.





Дайте кредит для спасения отрасли

– На самом деле, кредитные вопросы у нас в стране на уровне самого низкого понимания. Вы послушайте, что звучит в прессе: дайте кредит для спасения отрасли – как можно дать платные деньги, чтобы что-то спасти?





– К коммерческому банку приходят и говорят: вы должны развивать такую-то отрасль и дать ей кредиты под 2%, потому что она не продает. Я всегда спрашиваю: послушайте, от того, что вы взяли кредиты, продукция что ли начнет продаваться?

Банк станет бухгалтерией для своих клиентов

Виктор Бабарико отметил, что в Беларуси с учетом соотношения госпредприятий и частного бизнеса как 70% на 30% и того, что госсектор работает в минус, количество классных заемщиков очень ограничено, особенно среди крупных предприятий.





– 20 лучших заемщиков есть у каждого банка и больше частью они одни и те же, и за них идет борьба. Сегодня притока низкорисковых клиентов с высокой рентабельностью практически нет.





Поэтому Белгазпромбанк ищет другие возможности роста. Его продукты уходят в онлайн, уходят в скоринговые системы и т.д. Глава Белгазпромбанка считает, что процесс принятия кредитного решения должен быть максимально автоматизирован.





– Одно из направлений, над которым мы серьезно в банке думаем и которое поможет в том числе малому и среднему бизнесу – это передача функций, не относящихся напрямую к бизнесу: управление налоговым, бухгалтерским учетом, управление деньгами. Бухгалтеры черпают информацию из движения средств по счетам в банках. Возможна цифровизация этого процесса и принятия решения машинами.





– И почему банк не может быть бухгалтерией для 30 тыс своих клиентов – для меня это большая загадка. В следующем году один из проектов нашего финтех акселератора запустит программу, которая позволит это сделать. Это очень серьезная экономия для любого бизнеса.





И второе направление – это выстраивание механизма по очень быстрому запуску новых проектов, в том числе начинающего бизнеса.





Внутри себя банк намерен провести большие трансформации: менять бизнес-процессы, продолжать автоматизацию. То, что раньше делали десять человек, теперь уже делают два. То есть, «сокращение в банковской сфере идет очень большое», отметил глава Белгазпромбанка.









Всемирная неделя предпринимательства – это глобальная инициатива, которая проходит в одно и то же время в 170 странах мира, с целью продвижения имиджа предпринимательства, развития делового сотрудничества и поиска новых идей для роста компаний и экосистемы. Официальным представителем GEW в Беларуси является ООО «Центр деловых коммуникаций «Белбиз». Партнерами Всемирной недели предпринимательства в Беларуси стали Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития Республики Беларусь, министерство экономики Беларуси, Международная финансовая корпорация (IFC), ОАО «Белагропромбанк», посольство Великобритании в Беларуси, ОАО «Банк БелВЭБ» и партнер по организации мероприятия в регионе — Проект по развитию местных инициатив ПРООН. В Беларуси Всемирная неделя предпринимательства проходит уже в 9 раз.