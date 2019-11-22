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Берлускони пытался сделать селфи и попал в больницу

23.11.2019 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

83-летний политик упал и получил травму


Фото: Financial Times

Экс-премьер Италии, лидер партии "Вперед, Италия" и медиамагнат Сильвио Берлускони госпитализирован в миланскую больницу.

Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Отмечается, что 83-летний политик упал и получил травму. Это произошло после того, как он попытался сделать селфи на саммите Европейской народной партии (ЕНП) в хорватском Загребе. Политика отвезли в миланскую больницу на обследование: он получил ушиб и гематому. Других серьезных травм у него нет.

На всякий случай политика оставят в больнице на выходные дни. "Да, это банальный ушиб. Но, знаете, даже полет бабочки в Китае вызывает целый ураган в Техасе", –  прокомментировал ситуацию представитель партии "Вперед, Италия".

Он также добавил, что после осмотра Берлускони все же вернулся на саммит ЕНП в соответствии со своим графиком.


При этом, как сообщает La Repubblica, днем 22 ноября в клинику прибыла дочь Берлускони от первого брака Марина. На выходе ее поджидали репортеры. 53-летняя Марина не стала отвечать на их вопросы и только на ходу обронила: "С ним все в порядке".

Известно, что рядом с Берлускони находится его 34-летняя невеста Франческа Паскале.
 
 
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83-летний политик упал и получил травму
 
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